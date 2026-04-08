Moartea lui Lucescu, pe prima pagină în presa din Italia: Nu a fost doar un antrenor. A construit o mentalitate de învingător

Imediat după anunțul morții lui Mircea Lucescu, presa din Italia a dedicat subiectului prima pagină, evidențiind cariera sa impresionantă și impactul asupra fotbalului internațional.

Publicația Corriere Della Sera a plasat pe prima pagină știrea despre moartea lui Mircea Lucescu cu titlul „Mircea Lucescu e mort: avea 80 de ani”.


Lucescu nu a fost doar un antrenor - în total a condus 12 cluburi, dintre care patru în Italia - sau selecționer (România și Turcia); în viața sa a făcut de toate. A scris editorialuri în presa locală, a moderat programe radio și a învățat italiana, franceza și spaniola”, a mai precizat publicația.

A construit o mentalitate de învingător: în 1984 a condus România -pe care o antrena pentru prima dată între 1981 și 1986 -la primul dintre cele șase Campionate Europene din istoria sa și a pus bazele „generației de aur”, care a reușit să participe la trei Campionate Mondiale consecutiv. De la Italia ’90 până la Franța ’98, cu cea mai bună performanță la SUA ’94, când România a ajuns în sferturi. Printre jucătorii săi: Prunea, Belodedici, Popescu, Petrescu, Sabău, Hagi, Răducioiu, Moldovan și mulți alții”, potrivit materialului.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la București, la vârsta de 80 de ani. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

Pe VOYO puteți vedea documentarul „Fenomenul Lucescu”. De la debutul la națională din 1981 la victoriile europene, filmul explorează filosofia, viziunea și parcursul dramatic al unui lider care a schimbat fotbalul.

Sursa: Corriere della Serra

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

