Moartea lui Lucescu, pe prima pagină în presa din Italia: Nu a fost doar un antrenor. A construit o mentalitate de învingător

Publicația Corriere Della Sera a plasat pe prima pagină știrea despre moartea lui Mircea Lucescu cu titlul „Mircea Lucescu e mort: avea 80 de ani”.

„Lucescu nu a fost doar un antrenor - în total a condus 12 cluburi, dintre care patru în Italia - sau selecționer (România și Turcia); în viața sa a făcut de toate. A scris editorialuri în presa locală, a moderat programe radio și a învățat italiana, franceza și spaniola”, a mai precizat publicația.

„A construit o mentalitate de învingător: în 1984 a condus România -pe care o antrena pentru prima dată între 1981 și 1986 -la primul dintre cele șase Campionate Europene din istoria sa și a pus bazele „generației de aur”, care a reușit să participe la trei Campionate Mondiale consecutiv. De la Italia ’90 până la Franța ’98, cu cea mai bună performanță la SUA ’94, când România a ajuns în sferturi. Printre jucătorii săi: Prunea, Belodedici, Popescu, Petrescu, Sabău, Hagi, Răducioiu, Moldovan și mulți alții”, potrivit materialului.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la București, la vârsta de 80 de ani. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

