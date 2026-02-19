"Îl condamnăm pe Yoon la închisoare pe viaţă" pentru că a condus o insurecţie, a declarat judecătorul Ji Gwi-yeon de la Tribunalul Districtual Central din Seul, citind verdictul.

Fostul lider conservator a scăpat astfel de pedeapsa cu moartea, cerută de acuzare.

Într-un discurs surpriză în seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a decretat legea marţială şi a ordonat armatei să ia cu asalt Adunarea Naţională.

Cu toate acestea, un număr suficient de membri ai parlamentului au reuşit să se strecoare în clădirea legislativului, înconjurată de soldaţi, şi să adopte o rezoluţie împotriva acestei tentative de acaparare a puterii, forţându-l pe preşedintele de atunci să dea înapoi.

Regimul civil a fost în cele din urmă suspendat doar pentru şase ore, dar această tentativă de acaparare a puterii a declanşat o criză politică profundă şi prelungită în ţară.

Yoon, care a apărut în faţa instanţei din arest, fusese deja destituit în aprilie pentru aceste fapte.

Instanţa, care l-a găsit vinovat şi pe fostul ministru al Apărării Kim Yong-hyun, urmează să pronunţe sentinţe şi împotriva celorlalţi inculpaţi din dosar în zilele următoare.