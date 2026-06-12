Tribunalul Districtual Central din Seul l-a găsit vinovat pe Yoon de abuz de putere și sprijinirea inamicului, apreciind că acesta a conspirat încă de la început la incursiunea cu drone din octombrie 2024, potrivit agenției de presă, potrivit CNN.

Yoon a negat orice faptă ilegală. Avocații săi au susținut că acesta nu a ordonat operațiunea și nici nu a aprobat-o ulterior. Ei au afirmat că acțiunea nu a avut nicio legătură cu legea marțială, ci a reprezentat un răspuns la lunile în care Coreea de Nord a lansat peste graniță baloane umplute cu deșeuri.

Șir de sentințe

Procurorii au cerut în aprilie o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru Yoon.

Decizia se adaugă unei serii de hotărâri judecătorești împotriva fostului lider conservator, care a ocupat anterior funcția de procuror general al Coreei de Sud și a cărui decizie de a institui legea marțială a aruncat a patra cea mai mare economie a Asiei în cea mai gravă criză politică din ultimele decenii.

În februarie, un tribunal sud-coreean l-a condamnat pe Yoon la închisoare pe viață după ce l-a găsit vinovat de conducerea unei insurecții legate de tentativa de instaurare a legii marțiale. El a fost înlăturat din funcție anul trecut, după ce Curtea Constituțională a confirmat procedura de destituire, declanșând alegeri anticipate câștigate de președintele liberal Lee Jae Myung.

Yoon, care se află deja în detenție, poate contesta prin apel decizia pronunțată vineri de instanța inferioară.