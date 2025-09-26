Fostul președinte sud-coreean, din nou în fața instanței. Este acuzat de tentativă de instituire a legii marţiale

Suk Yeol a apărut în instanţă la Tribunalul districtual central din Seul la începutul unui nou proces în legătură cu tentativa sa eşuată de instituire a legii marţiale, fiind prima sa apariţie publică de la plasarea sa în arest, în iulie.

Yoon, în vârstă de 64 de ani, părea vizibil mai slab, cu părul mai grizonat şi tuns scurt, după ce a stat mai mult de două luni departe de ochii publicului în închisoare şi a refuzat să se prezinte în instanţă, invocând motive de sănătate.

Fostul președinte sud-corean neagă acuzațiile

Îmbrăcat într-un costum albastru închis şi purtând numărul de deţinut, "3617", pe piept, fostul şef de stat a negat noile acuzaţii ce i se aduc - încălcarea drepturilor membrilor săi de cabinet, nerespectarea procedurii de declarare a legii marţiale şi obstrucţionarea autorităţii, prin faptul că s-a opus arestării, în ianuarie.

Yoon este deja judecat pentru acuzaţii de insurecţie, infracţiune care se pedepseşte cu moartea sau cu închisoarea pe viaţă. Noul act de acuzare prevede o pedeapsă cu închisoarea de peste trei ani în caz de condamnare.

În plus, miercuri a început la Seul procesul împotriva fostei prime doamne sud-coreene Kim Keon Hee, soţia lui Yoon Suk Yeol, acuzată de corupţie. Este prima dată în istoria Coreii de Sud când ambii membri ai unui fost cuplu prezidenţial sunt aduşi în faţa justiţiei.

