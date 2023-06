Rușii trag asupra salvatorilor, după distrugerea barajului Nova Kahovka. Ar putea fi un dezastru ecologic în Marea Neagră

Potrivit ONU, ”magnitudinea catastrofei va deveni pe deplin conștientizată doar în zilele următoare". Între timp, Franța a anunțat că va trimite de urgență ajutoare umanitare în zonele afectate.

Serviciile de informații occidentale spun că rușii par să fie de vină, pentru că barajul a fost distrus de o explozie deliberată, în interior.

Dar, bineînțeles, Moscova arată cu degetul spre Kiev.

Oamenii sunt copleșiți: după ororile ultimului an, exact această nenorocire le lipsea. Iar oficialii de la Kiev spun că soldații ruși trag de la distanță în salvatorii voluntari ai Ucrainei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Situația în zona ocupată a regiunii Herson este absolut catastrofală. Ocupanții i-au abandonat pur și simplu oameni în aceste condiții groaznice, fără vreo șansă de salvare, fără apă, i-au lăsat pe acoperișurile caselor în localitățile inundate”.

Iar nivelul apei în orașul Herson, aflat sub controlul ucrainenilor, crește de la o oră la alta.

Fred Pleitgen, jurnalist CNN: ”După distrugerea catastrofală a barajului Nova Kakhovka, după cum puteți vedea, este foarte multă apă aici, în orașul Herson. Unul dintre lucrurile de care am fost extrem de surprinși este cât de repede a crescut nivelul apei. De fapt, chiar ieri, când am fost aici, puteam sta la circa 100, poate 150 de metri în direcția aceea, dar acum toată zona este inundată. Nu mai poți ajunge acolo. După cum puteți vedea, poliția este aici, armata este aici, au venit cu bărci aici și au încercat să scoată oamenii de acolo. Dar, aceasta este o operațiune ce se desfășoară sub bombardamente aproape constante. Și după cum puteți vedea aici, nu numai oamenii sunt salvați din clădirile de aici, ci și o mulțime de animale”.

”În timp ce răul rusesc terorizează și distruge tot ce este viu, noi facem totul pentru a salva fiecare vietate”, a scris președintele ucrainean pe Twitter, unde a postat și o serie de imagini cu animalele salvate din mijlocul apelor. Totodată, Zelenski se arată indignat că ONU și Crucea Roșie nu au intervenit rapid în această situație.

Vedant Patel, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA: ”16.000 de oameni riscă să fie evacuați din cauza riscului mare de indundații și al distrugerilor, în timp ce aproximativ 20.000 au fost deja evacuați. Continuăm să încercăm să determinăm ce s-a întamplat mai exact acolo, dar nu avem încă o pistă concludentă”.

Însă, Ucraina și Rusia continuă să se acuze reciproc de aruncarea în aer a barajului. Dar mai multe voci din rândul experților susțin că, cel mai probabil, barajul ar fi fost detonat chiar de minele plantate acolo de ruși. Asta în condițiile în care construcția a fost proiectată în așa fel încât să reziste la posbilele atacuri din exterior.

Dar dincolo de drama prin care trec ucrainenii din regiune, este o crimă împotriva securității alimentare a lumii, întrucât lacul de acumulare din amonte deservea un imens sistem de irigații pentru culturi de grâu, porumb, floarea soarelui și soia.

Avertismentul ecologiștilor: Substanțele poluante pot ajunge în nordul litoralului românesc

Mohammad Heidarzadeh, Departamentul de Arhitectură și Inginerie Civilă al Universității din Bath: ”Impactul ar putea fi resimtit decenii de acum înainte. Doar să curețe resturile purtate de apa le va lua 3-4 ani. Problema majoră este însă contaminarea chimica a unei zone vaste”.

Nipru se varsă în Marea Neagră. Și, pe lângă poluanți, apa care a inundat satele ucrainene dar și unele mine, va aduce înapoi în râu cantități uriașe de reziduuri. Toate acestea vor ajunge, în cele din urmă, în marea noastră.

Valeria Abaza, director INCDM: ”Ar putea fi un dezastru ecologic si datorită cantității mari de apă, a vitezei curentului, dar și a cantității de uleiuri poluante care sunt aduse împreune cu acest val”.

Ecologiștii spun că, în funcție de curenții de pe Nipru, dar și de direcția vântului din Marea Neagră, substanțele poluante pot ajunge în câteva zile în nordul litoralului românesc.

08-06-2023