Forțele ruse creează o „zonă letală" în jurul unui oraș crucial ucrainean considerat "poarta către Donețk"

18-09-2025 | 08:35
Un biciclist trece pe lângă o clădire distrusă în orașul Borodianka, la nord-vest de Kiev. Încă o dovadă a brutalității ruse împotriva civililor din Ucraina / AFP

Apărarea ucraineană a orașului crucial Pokrovsk, care a rezistat mai mult de un an în ciuda asalturilor rusești intense, s-ar putea apropia de final, pe măsură ce forțele invadatoare strâng cercul asupra rezistenței, scrie Sky News.

Vlad Dobrea

În alte zone, trupele ucrainene se confruntă cu atacuri de-a lungul liniei frontului, Moscova folosind, potrivit relatărilor, o conductă pentru a muta personal în nord-est, lângă Kupiansk, încercând să creeze și mai multă presiune asupra resurselor limitate ale Kievului.

Aceasta vine după ce Volodimir Zelenski, într-un interviu exclusiv pentru Sky News, i-a cerut lui Donald Trump să ia o „poziție clară” cu privire la un pachet de sancțiuni pentru Rusia și la garanții de securitate pentru Ucraina.

„Zonă letală” în jurul Pokrovskului

 

Forțele ucrainene s-au luptat aprig să apere hub-ul logistic esențial Pokrovsk de mai bine de un an, trupele ruse încercând în repetate rânduri să încercuiască apărătorii.

Situația se înrăutățește, spune dr. Marina Miron, expert la Departamentul de studii de apărare de la King’s College London.

Ea a citat rapoarte conform cărora forțele ruse controlează toate rutele de aprovizionare și au „creat o zonă letală” cu ajutorul dronelor, făcând extrem de dificilă reaprovizionarea trupelor ucrainene din zonă.

Nod rutier și feroviar, Pokrovsk avea înainte de război o populație de aproximativ 60.000 de locuitori. Este considerat de Rusia „poarta către Donețk”.

Capturarea orașului ar afecta grav liniile de aprovizionare ucrainene și ar pune în pericol orașe cruciale precum Kramatorsk și Sloviansk.

„Va dura timp, pentru că ceea ce încearcă rușii să facă este, practic, să-i stoarcă pe ucraineni afară”, a spus dr. Miron pentru Sky News.

„Nu vor să ia orașul prin asalt direct, pentru că este prea dificil și necesită prea multă forță de muncă – cu pierderi masive.” În schimb, încearcă să-l înconjoare complet, a adăugat ea.

Aceasta reflectă o „schimbare de abordare”, spune dr. Miron, armata rusă părând să prefere operațiuni lente de încercuire, mai degrabă decât valuri de asalt cu pierderi uriașe, cum s-a întâmplat în cazul Bakhmutului.

Lupte în nord-est

 

Între timp, forțele ruse au avansat lângă Kupiansk, în nord-estul Ucrainei, nu departe de orașul-fortăreață Harkiv, a raportat luni Institutul pentru Studiul Războiului.

La fel ca alte ținte de pe linia frontului ucrainean, Kupiansk este un hub-cheie de transport și logistică, unde converg mai multe linii feroviare majore.

„Se pare că sunt destul de aproape”, a spus dr. Miron, referindu-se la pozițiile forțelor ruse din jurul Kupianskului.

La începutul acestei săptămâni, armata ucraineană a declarat că Rusia a mutat personal în zonă printr-o conductă, dar a precizat că ieșirea din conductă este sub controlul apărătorilor ucraineni.

Sursa: Sky News

Dată publicare: 18-09-2025 08:35

