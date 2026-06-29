În încercarea de a profita de beneficiile tehnologiei, despre care dezvoltatorii susțin că poate reduce costurile și crește productivitatea, producătorul auto american a implementat AI în mai multe segmente ale activității sale, inclusiv în controlul calității, scrie BBC.

Însă, potrivit Bloomberg, oficialii companiei au declarat că Ford a reangajat în ultimii ani peste 300 de inspectori de calitate „veterani”, pentru a compensa limitările sistemelor automatizate.

„Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este la fel de bună ca informațiile folosite pentru a o antrena”, a declarat Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria hardware a vehiculelor, pentru jurnaliști.

„În anii anteriori, nu am acordat suficientă atenție experienței celor mai competenți ingineri ai noștri, care au fost alături de noi de-a lungul multor cicluri de producție”, a adăugat el.

Entuziasm pentru implementarea AI

Producătorul auto american se numără printre numeroasele companii care au valorificat entuziasmul din jurul AI, în special pe fondul interesului de pe Wall Street pentru potențialul tehnologiei de a crește marjele de profit.

„AI va lăsa în urmă mulți angajați din zona de birou”, declara anul trecut șeful Ford, Jim Farley, într-un interviu acordat autorului Walter Isaacson.

Într-o conferință privind rezultatele financiare din octombrie, directorul de operațiuni Kumar Galhotra a spus că firma „implementează AI în întregul sistem industrial”. Acesta a precizat că au fost instalate 900 de camere bazate pe inteligență artificială în fabrici, „pentru a detecta problemele de calitate de la sursă și pentru a ajuta la reducerea întreruperilor din lanțul de aprovizionare”.

Însă Poon a declarat miercuri că sistemele de verificare bazate pe AI nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„În mod eronat, am crezut că simpla introducere a inteligenței artificiale și alimentarea acesteia cu cerințele de design ar fi suficientă pentru a obține un produs de înaltă calitate”, a spus el.

Potrivit relatărilor Bloomberg, Poon a subliniat că instrumentele automatizate nu au experiența și pregătirea tehnicienilor veterani, mulți dintre aceștia părăsind compania înainte ca expertiza lor să poată fi valorificată în dezvoltarea tehnologiilor.

El a precizat că acești angajați au fost ulterior reangajați pentru a antrena sistemele și pentru a-i mentoriza pe lucrătorii mai tineri.

„Am realizat că, pentru a îmbunătăți unele dintre instrumentele noastre de automatizare, machine learning și inteligență artificială, trebuie să ne asigurăm că sunt antrenate de cei mai experimentați specialiști”, a declarat el, potrivit Bloomberg.

Recunoașterea eșecurilor AI la Ford vine în contextul în care compania a anunțat revenirea pe primul loc într-un indice de referință din industrie privind calitatea vehiculelor. Ford a devenit numărul 1 între producătorii auto de volum din SUA în studiul JD Power Initial Quality Study, poziție pe care nu o mai ocupase din 2010.

Într-un comunicat, compania a precizat că atingerea acestui nivel de calitate a necesitat „o reîmprospătare semnificativă a talentului”.

Aceasta a inclus înlocuirea unor lideri seniori din inginerie, lanț de aprovizionare și producție, precum și angajarea celor aproximativ 300 de ingineri veterani „care poartă în ei înțelepciunea acumulată a deceniilor de proiectare”.