Forţele Aeriene Israeliene desfăşoară cel mai amplu atac din istorie: Peste 200 de avioane lovesc 500 de ţinte în Iran VIDEO

Primul val a vizat ceea ce păreau a fi zeci de radare şi sisteme de apărare antiaeriană, în special în zonele din Iran mai apropiate de Israel şi din regiunea Teheranului.

Un videoclip al IDF arată două valuri majore iniţiale de atacuri.

În timpul celui de-al doilea val, Forţele Aeriene au lovit infrastructura de rachete balistice a Iranului, încercând să reducă capacitatea acestuia de a lovi frontul intern israelian.

În zona Tabriz, IDF a lovit un obiectiv major de unde Republica Islamică a lansat zeci de rachete balistice asupra Israelului.

Sâmbătă seară, un martor a declarat pentru BBC Persian că o nouă explozie a fost auzită în vestul Teheranului.

Agenţia de presă AFP relatează că jurnaliştii săi au auzit „o serie de noi explozii” în capitală. Agenţia a transmis anterior că agenţia iraniană Fars a raportat că două cartiere din oraşul Bushehr, din sudul Iranului – unde se află o centrală nucleară – au fost „vizate de rachete”.

Agenţia oficială iraniană Islamic Republic News Agency (IRNA) relatează, de asemenea, despre noi explozii la Teheran.

Deşi sursa nu este deocamdată cunoscută, informaţiile vin după ce SUA şi Israelul au lansat anterior atacuri comune asupra Iranului, ceea ce a determinat represalii din partea Teheranului asupra unor ţinte din Orientul Mijlociu.

IDF lucrează, de asemenea, la consolidarea unei supremaţii aeriene locale, pe care a obţinut-o în iunie 2025, pentru a putea menţine drone şi alte aeronave deasupra zonelor din care Teheranul ar putea încerca să lanseze atacuri asupra Israelului, astfel încât echipele de lansare a rachetelor să fie neutralizate înainte de a putea trage, notează Jerusalem Post.