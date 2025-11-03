Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

03-11-2025 | 09:53
Faruk Faith Özer,
Getty

Faruk Faith Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, a fost g[sit mort ]n celula sa din penitenciarul de maximă siguranță Tekirdağ, Turcia.  

Lorena Mihăilă

Acesta ar fi fost găsit spânzurat cu un cearșaf de ușa băii celulei, scrie publicația TRT Haber. În legătură cu incidentul, Parchetul General din Tekirdağ a deschis o anchetă.

Trupul neînsuflețit al lui Özer a fost trimis la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei.

Condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Publicația notează că bărbatul era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, pentru „înființarea, conducerea și apartenența la o organizație în scopul săvârșirii unei infracțiuni”, „fraudă agravată” și „spălare de active”.

În rechizitoriul întocmit de Parchetul General din Anatolia, se arăta că compania „Thodex” a fost înființată de Faruk Fatih Özer cu un capital de 400.000 de lire și că această platformă a indus în eroare reclamanții prin acțiuni frauduloase legate de operațiunile sale.

Pentru Faruk Fatih Özer și alți 21 de inculpați, procurorii au cerut pedepse cuprinse între 12.164 și 40.562 de ani de închisoare, pentru următoarele infracțiuni:

• „Constituirea și conducerea unei organizații cu scop infracțional”,

• „Fraudă comisă prin utilizarea sistemelor informatice, bancare sau a instituțiilor de credit”,

• „Spălarea valorilor patrimoniale provenite din infracțiuni și fraudă comisă de administratori de companii sau cooperative”.

A fost arestat în 2022

Fondatorul bursei de criptomonede Thodex, căutat ca fugar, Faruk Fatih Özer, a fost arestat la 30 august 2022 în Albania.

După decizia de extrădare pronunțată de Curtea de Apel din Durrës (Albania), Özer a fost adus în Turcia la 20 aprilie 2023, iar pe 23 aprilie a fost prezentat la Palatul de Justiție Anadolu, unde a fost arestat preventiv de judecătorul de serviciu.

La 7 septembrie 2023, Tribunalul Penal Major nr. 9 din Anatolia a pronunțat sentința, condamnându-l pe Özer la 11.190 de ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiunile de:

• „Constituirea, conducerea și apartenența la o organizație criminală”,

• „Fraudă calificată”,

• „Spălarea valorilor patrimoniale provenite din infracțiuni”.

După pronunțarea hotărârii, dosarul a fost înaintat la Curtea Regională de Apel din Istanbul.

