Washingtonul a prezentat o listă de cinci puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalaţie nucleară şi să îşi transfere în SUA întregul stoc de uraniu înalt îmbogăţit, a informat agenţia Fars.

Potrivit acestei surse, SUA au refuzat, de asemenea, să deblocheze „măcar 25%” din activele iraniene îngheţate în străinătate sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului.

La rândul său, agenţia Mehr a afirmat că SUA nu au acordat Iranului „nicio concesie tangibilă”, şi a denunţat „condiţii excesive” impuse de Washington.

„Washington a cerut, de asemenea, restricţii foarte severe şi de lungă durată asupra sectorului nuclear iranian şi a condiţionat încetarea ostilităţilor pe toate fronturile de deschiderea de negocieri”, a adăugat Mehr.

Luni, diplomaţia iraniană a afirmat că propunerile Teheranului solicitau încetarea imediată a ostilităţilor în regiune, în special în Liban, precum şi ridicarea blocadei impuse porturilor sale de către Marina americană.

Iranul a cerut, de asemenea, deblocarea activelor sale deţinute în străinătate, vizate de mult timp de sancţiuni americane.

Duminică dimineaţă, purtătorul de cuvânt al forţelor armate iraniene, Abolfazl Shekarchi, a avertizat în legătură cu orice nou atac american.

„Preşedintele american ar trebui să ştie că, dacă (...) Iranul va fi atacat din nou, resursele şi armata ţării sale se vor confrunta cu scenarii fără precedent, ofensive, surprinzătoare şi tumultuoase”, a prevenit generalul Shekarchi, citat de televiziunea de stat.