Printre aceștia se numără o femeie căreia i-au fost amputate ambele picioare, scrie BBC.

După ce mașina s-a oprit lovind vitrina unui magazin, șoferul a ieșit din mașină cu un cuțit în mână și a rănit un trecător care l-a urmărit, înainte ca suspectul să fie imobilizat.

Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost identificat de autorități ca fiind un cetățean italian de origine marocană. Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a descris incidentul de sâmbătă ca fiind „extrem de grav”.

Meloni, care și-a anulat vizita planificată în Cipru, și președintele italian Sergio Mattarella vor vizita persoanele rănite mai târziu, duminică.

În cadrul unei conferințe de presă susținută sâmbătă seara, prefectul din Modena, Fabrizia Triolo, a declarat că El Koudri fusese trimis la un centru de sănătate mintală în 2022 pentru „tulburări schizoide”, dar că apoi „a dispărut fără urmă”.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:30 (14:30 GMT), când mașina care circula cu viteză a lovit pietonii pe Via Emilia, lângă catedrala emblematică din Modena, la sud-est de Milano. Vehiculul a virat apoi spre stânga înainte de a se opri în fața vitrinei unui magazin.

„Am văzut mașina apropiindu-se, se îndrepta spre bordură. A accelerat brusc – mergea cu cel puțin 100 km/h (62 mph). Am văzut oameni aruncați în aer”, a declarat un martor ocular.

Primarul orașului Modena, Massimo Mezzetti, a declarat că se pare că șoferul „a intrat intenționat pe trotuar, lovind mai multe persoane și izbindu-se de vitrina unui magazin. Apoi a ieșit din mașină și a scos un cuțit.”

Cinci femei și trei bărbați au fost răniți.

Luca Signorelli a declarat presei italiene că încerca să o ajute pe femeie când a observat că șoferul încerca să fugă.

Signorelli a spus că l-a urmărit, iar atacatorul s-a întors spre el cu un cuțit în mână. A primit o lovitură la cap și una în piept înainte de a reuși să-l imobilizeze pe suspect, cu ajutorul altor trecători.

Primarul a declarat că suspectul s-a născut în provincia Bergamo, în apropiere de Milano. Acesta locuiește în provincia Modena.

Viceprim-ministrul italian de extremă dreapta, Matteo Salvini, liderul partidului anti-imigranți „Liga”, l-a identificat pe suspect pe X ca fiind Salim El Koudri, descriindu-l drept un „infractor de a doua generație”.

Presa italiană precizează că acesta, absolvent de economie, este șomer și nu are cazier judiciar.