Ancheta vine în contextul răspândirii rapide și al severității fără precedent a epidemiei din Republica Democrată Congo, transmite Agerpres. Numărul cazurilor a depășit 3.900, iar oficialii estimează că ar putea fi până la 4.000 de persoane afectate, cifre de peste opt ori mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a epidemiei din Africa de Vest din 2014.

„Nivelul de severitate al acestei epidemii Bundibugyo este fără precedent”, a declarat Jean Kaseya, directorul general al Africa CDC, în cadrul conferinței de presă săptămânale de joi. El a precizat că organizația intenționează să demareze studii pentru a stabili dacă virusul a suferit o mutație care să explice răspândirea atât de rapidă.

Un focar de proporții inedite

Varianta Bundibugyo, responsabilă de actualul focar, este una dintre cele mai rare tulpini ale virusului Ebola, iar pentru aceasta nu există încă un vaccin aprobat. Numărul cazurilor confirmate, de peste 3.900, este de opt ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a epidemiei din Africa de Vest din 2014, care a fost cea mai gravă de pe continent până acum, cu peste 11.000 de decese. De asemenea, numărul deceselor în actuala epidemie este de șase ori mai ridicat comparativ cu același interval.

Cercetări pentru un nou vaccin

Un studiu clinic pentru un nou vaccin împotriva variantei Bundibugyo este în curs de desfășurare, dar până la aprobarea acestuia, autoritățile sanitare se bazează pe măsuri de izolare și pe monitorizarea contactelor pentru a limita răspândirea. Ebola este o afecțiune gravă, transmisă prin contact fizic și, în special, prin contact cu fluidele corporale ale persoanelor infectate.

Focarul actual este cel mai amplu cu care s-a confruntat Republica Democrată Congo, o țară care a mai gestionat epidemii severe în trecut, inclusiv cea din 2018-2020, care a fost a doua ca gravitate din istorie, cu aproximativ 2.300 de morți.

Investigația comună a Africa CDC și OMS va fi esențială pentru înțelegerea caracteristicilor acestui focar și pentru adaptarea strategiilor de răspuns, într-o cursă contra cronometru pentru a opri răspândirea virusului și a salva vieți.