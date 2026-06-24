Pacientul se află în izolare, iar autoritățile efectuează urmărirea contactelor, a precizat ministerul într-un comunicat, adăugând că riscul pentru populația generală din Europa este scăzut, scrie Independent.

Epidemia se extinde

Epidemia de Ebola din Congo, care a infectat peste 1.000 de persoane și a provocat moartea a 267 dintre acestea, a înregistrat cel mai mare număr de cazuri confirmate în prima lună dintre toate episoadele acestei boli, a declarat Organizația Mondială a Sănătății.

Boala poate provoca moartea a până la 90% dintre persoanele infectate și poate rămâne latentă la pacienții vindecați, pentru a reapărea după luni sau ani.

Copiii au reprezentat 15% din cazurile confirmate și peste 25% din decese de la izbucnirea epidemiei în aprilie și au o probabilitate de deces de aproape două ori mai mare decât adulții, potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF.

Ebola provoacă febră mare de lungă durată, dureri articulare sau corporale, greață, diaree și deshidratare, erupții cutanate și, în unele cazuri, sângerări. Nu există un medicament specific, deși tratamentul precoce poate îmbunătăți șansele de supraviețuire.

Specialiștii explică riscurile

Dr. Daniela Manno, profesor asistent clinic la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a declarat pentru The Independent că, deși este primul caz raportat în Europa, depistarea acestuia „nu este pe deplin neașteptată”, având în vedere că transmiterea virusului continuă în estul Republicii Democrate Congo, iar călătoriile internaționale între zonele afectate și Europa au încă loc în mod regulat.

„Identificarea cazurilor și urmărirea contactelor rămân o provocare în unele zone afectate de epidemie, ceea ce înseamnă că persoanele infectate pot solicita asistență medicală înainte ca expunerea lor să fi fost recunoscută”, a spus ea.

Dr. Manno a precizat că personalul medical este deosebit de vulnerabil, deoarece poate intra în contact cu pacienți aflați în stadiile incipiente ale bolii, când simptomele sunt adesea nespecifice și pot fi confundate cu alte infecții comune, ceea ce poate întârzia intervenția.

„Cu toate acestea, riscul general pentru populația din Europa și din Regatul Unit rămâne scăzut. Țările europene dispun de protocoale bine stabilite pentru identificarea și gestionarea cazurilor suspecte de febră hemoragică virală. Unitățile medicale trebuie să rămână vigilente, în special atunci când evaluează călătorii care sosesc din zonele afectate și care prezintă simptome compatibile cu boala Ebola. Identificarea rapidă, izolarea, testele de diagnostic, urmărirea contactelor și măsurile adecvate de prevenire și control al infecțiilor rămân cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea transmiterii ulterioare.”, a adăugat ea.

Comentând cazul confirmat în Franța, dr. Michael Reynolds, directorul departamentului de gestionare a incidentelor din cadrul UKSHA, a declarat pentru The Independent că focarul reprezintă în continuare un „risc scăzut pentru Regatul Unit” și a adăugat că „dispunem de proceduri solide și de unități specializate pentru a identifica și gestiona în condiții de siguranță orice cazuri care ar putea apărea. Continuăm să monitorizăm rutele de intrare în Regatul Unit din țările afectate, asigurându-ne că călătorii dispun de informații privind simptomele și modul de a solicita îngrijiri medicale în cazul în care se simt rău. UKHSA a activat, de asemenea, Programul pentru lucrătorii care se întorc din zone afectate, pentru a-i monitoriza și sprijini pe cei care călătoresc în zonele afectate, unde ar putea fi expuși direct la virusul Ebola în cadrul activității lor profesionale.”

OMS cere măsuri urgente

Abdirahman Mahamud, un înalt oficial al OMS, a declarat reporterilor la Geneva săptămâna aceasta că amploarea actualului focar se datorează faptului că boala a apărut inițial în zone urbane dens populate, în timp ce, în trecut, aceasta a fost identificată mai întâi în zone rurale și a fost ținută sub control rapid.

„Ceea ce este important este că trebuie să ne intensificăm eforturile, iar acest focar se răspândește mai repede decât noi”, a declarat el reporterilor după ce s-a întors de la Bunia săptămâna trecută.

Cele două cele mai mari epidemii de Ebola anterioare au fost una din Africa de Vest, în Guineea, Sierra Leone și Liberia, care a provocat moartea a 11.000 de persoane între 2014 și 2016, și o epidemie mai puțin mortală din Congo, din 2018.

SUA oferă sprijin limitat

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a avertizat că acesta ar putea fi cel mai grav focar de Ebola de până acum, Washingtonul aducând în prezent o contribuție modestă la eforturile de ajutorare, după ce a redus drastic ajutorul acordat regiunii la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Departamentul Sănătății din SUA a declarat săptămâna aceasta că a furnizat doze dintr-un medicament experimental pe bază de anticorpi, destinat utilizării într-un studiu clinic pentru combaterea focarului care se extinde. Nu a fost clar câte doze urmează să fie furnizate.