Șefa FMI a vorbit înaintea reuniunii miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20, programată săptămâna viitoare la Asheville, în Carolina de Nord, potrivit News.ro.

Economia globală, prinsă între șocul energetic și boom-ul AI

Georgieva a descris situația actuală drept „un duel” între două forțe majore.

Pe de o parte se află efectele negative ale perturbării aprovizionării cu energie din Golf. Pe de altă parte, investițiile masive în inteligență artificială susțin activitatea economică și încep să se extindă dincolo de Statele Unite.

Potrivit șefei FMI, investițiile americane în AI contribuie la menținerea unor profituri solide ale companiilor și a consumului, în timp ce alte economii accelerează construcția centrelor de date și producția de echipamente necesare infrastructurii AI.

Șocul din Strâmtoarea Ormuz a fost absorbit mai bine decât se temea FMI

Georgieva a afirmat că economia mondială rezistă unor obstacole puternice, printre care nivelurile ridicate ale datoriilor, inflația persistentă și tensiunile comerciale.

În același timp, efectele energetice ale închiderii Strâmtorii Ormuz au fost până acum mai reduse decât se temea inițial FMI.

Mai multe mecanisme au contribuit la limitarea impactului: statele au apelat la rezervele de petrol și gaze, producția de energie din afara Golfului a crescut, cererea de energie s-a redus, capacitățile de producție din surse regenerabile au continuat să se extindă, iar unele țări au revenit temporar la utilizarea mai intensă a cărbunelui.

FMI avertizează asupra problemelor fiscale

Rezistența economiei mondiale nu înseamnă însă că riscurile au dispărut.

Georgieva și-a exprimat îngrijorarea în special în privința deteriorării poziției fiscale a unor țări, o problemă reflectată inclusiv de creșterea randamentelor obligațiunilor.

Datoriile ridicate pot deveni mai dificil de finanțat atunci când costurile împrumuturilor rămân mari, ceea ce pune presiune suplimentară asupra bugetelor publice.

Inflația rămâne o problemă

Un alt semnal de avertizare este încetinirea procesului de dezinflație. Reducerea inflației a pierdut din ritm, ceea ce ar putea determina băncile centrale să păstreze o politică monetară restrictivă pentru mai mult timp.

Aceasta ar însemna dobânzi ridicate pe o perioadă mai lungă, cu efecte asupra creditării, investițiilor, consumului și costurilor de finanțare ale guvernelor.

FMI consideră că riscurile pentru economia mondială sunt acum mai echilibrate decât erau în aprilie, dar rămân în continuare înclinate spre scenarii negative.

Inteligența artificială devine un motor important de creștere

În acest context dificil, investițiile în inteligență artificială reprezintă una dintre principalele forțe pozitive identificate de FMI.

Boom-ul AI nu mai este concentrat exclusiv în Statele Unite. Alte țări investesc tot mai mult în centre de date și în lanțurile de aprovizionare pentru hardware-ul necesar inteligenței artificiale.

Astfel, economia globală se află într-un echilibru fragil: șocurile energetice, datoriile și inflația trag creșterea în jos, în timp ce investițiile masive în AI oferă un nou impuls economiei mondiale.