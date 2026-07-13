Iar familiile lor sunt revoltate și acuză autoritățile locale că nu ar fi transmis din timp alertele de incendiu.

Pe de altă parte, sute dintre cei evacuați au fost lăsați să se întoarcă la casele lor și sunt îngroziți de ceea ce văd în jur. Dar răsuflă ușurați că au scăpat cu viață.

În ciuda veștilor teribile venite din Spania, în ultimele zile apar și crâmpeie de speranță. În timp ce pompierii încă mai luptă cu flăcările, în anumite zone din Almeria, câțiva dintre cei dați dispăruți au fost găsiți în viață.

Un cuplu de britanici a fost surprins de flăcări în timpul unei drumeții. Cei doi au fost găsiți cu arsuri grave, refugiați într-o râpă. După o misiune care a durat mai multe ore, au fost recuperați și duși la spital.

Nick Beake, corespondent BBC: „De altfel, au fost anunțate și familiile victimelor, cărora li s-au cerut probe ADN care să ajute la confirmarea clară a identității. Oamenii, devastați de pierderea celor dragi, spun că sunt extrem de revoltați și acuză autoritățile că au transmis ordinele de evacuare prea târziu.”

Pe de altă parte, după o zi de condiții favorabile, în care pompierii au reușit să stingă o mare parte din incendii, ieri, 600 de persoane dintre cele 1.500 evacuate au fost lăsate să se întoarcă la casele lor.

Celeste Van Welie, cetățean german, rezidentă în Spania: „În momentul de față, casa noastră este în siguranță, dar ne-am dat seama că ne întorceam cu mașina pe un drum pe care nu ar fi trebuit să conducem. Iar flăcările veneau din nou spre noi, așa că am luat doar câteva lucruri esențiale din casă și acum suntem aici și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă.”

Reporter: „Cum a fost în ultimele două zile?”

Celeste Van Welie, cetățean german, rezidentă în Spania: „Oribile! Am ajutat la evacuarea oamenilor, am ajutat copii să scape de acolo și am dus oameni la centre de refugiu.”

Deb Meakin, cetățean britanic, rezidentă în Spania: „A fost înfricoșător să vedem flăcările sus pe deal, așa că am decis să coborâm în vale și să stăm în mașină peste noapte. Am ținut și aerul condiționat pornit mereu, pentru câini, ca să îi răcorim.”

În această regiune din Almeria trăiesc numeroși străini, în special britanici. Acum, peisajul lăsat în urmă de flăcări este dezolant.

Drumurile sunt pline de caroseriile distruse ale mașinilor prinse în capcana acestui incendiu, care a ajuns să se răspândească și cu 100 de metri pe minut. În total, 7.000 de hectare de vegetație și pădure au fost distruse.