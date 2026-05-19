Pentru a schimba acest clasament, care se menţine de câţiva ani, 38 de instituţii publice, companii şi ONG-uri au semnat astăzi Pactul Naţional pentru Siguranţă Rutieră.

Neatenţia, teribilismul şi alcoolul sunt principalele cauze ale accidentelor de pe drumurile din ţară. Dar şi neacordarea de prioritate sau atenţia la telefonul mobil.

În medie, astfel de evenimente rutiere grave au ajuns să depăşească pragul de zece pe zi.

Corespondent Ştirile ProTV: „Numai anul trecut, pe şoselele din România au avut loc aproape 4.000 de accidente grave, în urma cărora peste 1.200 de oameni şi-au pierdut viaţa, adică, în medie, patru persoane în fiecare zi. Şi cifrele îngrijorătoare nu se opresc aici - peste 3.000 au fost grav răniţi, fie că vorbim de şoferi, pasageri sau pietoni.”

În acest context, pentru prima dată, s-au unit 38 de instituţii ale statului, autorităţi publice, companii şi ONG-uri, care au semnat Pactul Naţional pentru Siguranţă Rutieră.

Alexandru Ciuncan - preşedinte Coaliţia pentru Siguranţă Rutieră: „Este un document simbolic, a fost semnat de 57 de reprezentanţi. Este un document programatic care urmăreşte un singur lucru, măsuri concrete şi asumarea acestor măsuri în vederea scăderii numărului şi frecvenţei accidentelor rutiere.”

Cele cinci obiective strategice vizează schimbări în legislaţia rutieră, investiţii în infrastructură şi introducerea educaţiei rutiere în şcoli. Măsurile propuse vor intra în dezbatere, înainte de a fi votate.

Lucian Rusu - vicepreşedinte Comisia pentru Transport şi Infrastructură: „Experienţele europene au arătat până acum că acolo unde avem infrastructură rutieră, prin autostrăzi moderne, salvăm şi vieţi. Aceste investiţii în infrastructură nu înseamnă numai investiţii economice.”

Ion Arseni - reprezentant ONG: „Trebuie introduse în şcoli nu ca o materie separată, pentru că programa şcolară este extrem de aglomerată, ci ca o materie componentă în zona de ştiinţe sociale sau competenţe civice, astfel încât măcar o dată pe lună sau o dată la două luni elevii să facă educaţie rutieră.”

Ţara noastră ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la capitolul decese rutiere, cu 68 de victime la un milion de locuitori, peste media europeană de 46.