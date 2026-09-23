Exercițiile au avut loc în apropiere de Rovaniemi, un oraș din nordul extrem al Finlandei, situat la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Rusia și la 150 de kilometri de Cercul Polar, potrivit TVP World.

„Scopul evenimentului a fost dezvoltarea sistemului finlandez de adăposturi de protecție civilă, valorificarea lecțiilor învățate din Ucraina și consolidarea cooperării internaționale în domeniul protecției civile”, a transmis ministerul într-un comunicat publicat online.

„Testele cu explozibili oferă garanția că soluțiile Finlandei în domeniul protecției civile sunt eficiente și în fața amenințărilor războiului modern”, a continuat ministerul, adăugând: „Teste similare au fost efectuate ultima dată în 1992”.

Finlanda are o frontieră de 1.340 de kilometri cu Rusia

Finlanda are o frontieră terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia și și-a intensificat pregătirile de securitate de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Ulterior, țara a aderat la NATO în 2023, punând capăt mai multor decenii de nealiniere militară.

Finlanda a menținut un sistem extins de protecție civilă, considerat în general unul dintre cele mai avansate și exemplare modele din lume, după ce acesta a fost construit în timpul Războiului Rece.

Țara are aproximativ 50.500 de adăposturi, cu o capacitate totală de circa 4,8 milioane de persoane, în condițiile în care populația depășește ușor 5,5 milioane de locuitori, potrivit datelor autorităților finlandeze, citate de agenția de presă de stat poloneză PAP.

Finlanda va folosi lecțiile învățate din războiul din Ucraina

La testele de la Rovaniemi au participat experți din Coaliția pentru Adăposturi de Protecție Civilă pentru Ucraina, coordonată împreună de Finlanda și Ucraina și înființată în 2025 pentru a ajuta Ucraina să-și extindă rețeaua de adăposturi, precum și reprezentanți ai altor țări partenere.

Ministerul finlandez a precizat că participanții au discutat despre „lecțiile învățate din războiul de agresiune al Rusiei” și despre necesitatea unor sisteme eficiente de protecție civilă în întreaga Europă.

„Prin intermediul proiectului, Finlanda sprijină Ucraina în dezvoltarea sistemului său de adăposturi de protecție civilă.

În același timp, Finlanda învață din experiența Ucrainei în ceea ce privește războiul modern și din tipurile de soluții necesare pentru menținerea unui sistem eficient de adăposturi.”