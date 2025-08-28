Finlanda a inaugurat cea mai mare baterie cu nisip din lume

28-08-2025 | 09:49
Finlanda
Finlanda a inaugurat săptămâna aceasta o baterie cu nisip la scară industrială, cea mai mare de acest fel din lume, care ar urma să reducă emisiile de carbon ale rețelei locale de încălzire cu până la 70%.

Dezvoltată de compania finlandeză Polar Night Energy, bateria de aproximativ 13 metri înălțime și 15 metri lățime a fost instalată în orașul Pornainen din sudul țării, unde va prelua sarcina de a încălzi localitatea de la vechea centrală pe bază de biomasă lemnoasă.

Cu o capacitate de stocare de până la 100 MWh și o eficiență de conversie de 90%, este de aproximativ 10 ori mai mare decât prima baterie de nisip construită vreodată și poate stoca necesarul de căldură pe timpul iernii al orașului timp de o săptămână.

Sursa: spotmedia.ro

Finlanda, nisip, baterie

28-08-2025 09:41

