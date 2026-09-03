VIDEO: Finlanda a declanșat cel mai mare exercițiu de apărare civilă din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial

Peste 2.000 de persoane din Finlanda, printre care se află voluntari și studenți, participă la cel mai mare exercițiu de apărare civilă din Europa, organizat de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și până acum, notează Associated Press.

În scenariul respectiv, infrastructura critică din orașul Kuopio, situat în centrul Finlandei, inclusiv rețelele de energie electrică și de apă, a fost afectată de atacuri cibernetice, iar amenințarea loviturilor cu rachete din partea vecinului Finlandei, Rusia, planează asupra zonei. Scopul este ca autoritățile locale și cetățenii obișnuiți să exerseze ce ar face dacă ar fi atacați în realitate. Însă, deși buncărele și adăposturile subterane pot oferi o oarecare protecție împotriva rachetelor, ele nu constituie o apărare împotriva campaniei de sabotaj și perturbare pe care, potrivit oficialilor occidentali, Rusia o desfășoară în întreaga Europă. Aceasta a implicat provocarea de incendii, atacarea instalațiilor de alimentare cu apă și a centralelor electrice, precum și trimiterea de drone cu scop de sabotaj în spațiul aerian al Uniunii Europene.

Apărarea Finlandei se bazează nu doar pe armată, ci și pe „mentalitatea” finlandezilor obișnuiți Granița Finlandei cu Rusia se întinde pe mai mult de 1.300 de kilometri, de la Marea Baltică până la Cercul Polar Arctic. În 2024, alături de Suedia, Finlanda a aderat la NATO, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin. Până la acea dată, finlandezii erau pregătiți să se apere împotriva Rusiei în mare parte pe cont propriu. Apărarea Finlandei, a afirmat colonelul în rezervă Asko Muhonen, se bazează nu doar pe armată, ci și pe „mentalitatea” finlandezilor obișnuiți, care sunt gata să-și asume responsabilitatea pentru securitatea țării lor. Muhonen, care a organizat exercițiul de la Kuopio, a spus că acest lucru se datorează în parte sistemului de recrutare obligatorie care a continuat în Finlanda, chiar și după prăbușirea Uniunii Sovietice. Nu toată lumea este încântată de ideea de a efectua serviciul militar, dar „este datoria noastră să servim și să protejăm această țară, așa cum au făcut-o cei dinaintea noastră. De aceea ne bucurăm de independență”, a spus Jyry Pietikainen, în vârstă de 23 de ani, un recrut care a fost instruit să gestioneze adăpostul din Kuopio pe timpul nopții.

Finlanda vrea să învețe din experiența Ucrainei Finlanda trebuie, de asemenea, să învețe din experiența Ucrainei, a afirmat Muhonen. Deși cel mai mare adăpost din Kuopio poate găzdui 7.000 de persoane, ucrainenii au uneori doar câteva minute la dispoziție pentru a fugi către o stație de metrou sau o parcare subterană. Asta înseamnă că oamenii au nevoie de un adăpost la care să poată ajunge ușor și care să le ofere o anumită formă de protecție, nu neapărat unul care să reziste unui atac nuclear, a spus el. Dmytro Untila, în vârstă de 20 de ani, un student ucrainean la universitatea din Kuopio, se afla acasă, în Odesa, când rachetele rusești au lovit orașul său pe 24 februarie 2022, în prima zi a războiului. S-a adăpostit în holul de la intrarea în clădirea sa, deoarece nu avea unde altundeva să se ducă, a spus el. Pregătirea pentru o astfel de situație ar fi ajutat cu siguranță în Ucraina, a spus el, „pentru că nimeni nu știa că se poate întâmpla așa ceva”. Cea mai mare amenințare la adresa infrastructurii energetice din regiunea Kuopio o reprezintă ninsorile abundente, furtunile și vremea nefavorabilă, a declarat Juha Räsänen, director general al companiei de electricitate Savon Voima. Însă, de la invazia Ucrainei și de la decizia companiei de a înceta achiziționarea de biocombustibil rusesc, numărul atacurilor cibernetice împotriva rețelei a crescut semnificativ, a spus Räsänen. Anul trecut, inginerii au descoperit, de asemenea, cel puțin 10 autocolante lipite pe părți deosebit de vulnerabile ale infrastructurii rețelei energetice. Și alte companii energetice din Finlanda le-au găsit și nu știu de unde provin, a spus el. „Dacă ar avea loc o explozie în acel punct, ar putea distruge un baraj întreg”, a spus Räsänen. De asemenea, au fost observate drone deasupra liniilor electrice, dar cei responsabili nu au fost identificați, a adăugat el. Nu este posibil să ne protejăm împotriva tuturor amenințărilor, a spus Räsänen, motiv pentru care este important ca oamenii să fie pregătiți să se descurce singuri, fără ajutor, timp de cel puțin 72 de ore - în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică sau dacă apa devine nepotabilă. Serviciul finlandez de securitate și informații a declarat că a investigat „o gamă largă de observații” și nu a găsit nimic îngrijorător.

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