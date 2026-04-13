Filmul evenimentelor unei zile istorice. Victoria lui Peter Magyar a schimbat Ungaria peste noapte

„Împreună am eliberat Ungaria”, a declarat învingătorul în fața susținătorilor.
Partidul său, Tisza, va deține 138 de mandate din 199. Această majoritate i-ar permite o reformă instituţională profundă și, implicit, anularea măsurilor controversate, adoptate de regimul Orban.
De altfel, Magyar a anunțat deja modificarea Constituției, pentru a limita la două mandate ale oricărui premier, și a promis o "reancorare fermă" a Ungariei în Uniunea Europeană.
Sute de mii de oameni, în special tineri, s-au revărsat pe străzile din Budapesta, ca să sărbătorească alungarea lui Viktor Orban de la putere, după 16 ani.
Au fost focuri de artificii și s-au deschis sticle de șampanie după victoria lui Peter Magyar. Iar Zsolt Hegedus, considerat viitorul ministru al Sănătății în guvernul Magyar, s-a dezlănțuit într-un dans al victoriei rapid viralizat.
Ivor Bennett, Sky News: „O întreagă generație de unguri a crescut cunoscând doar domnia lui Orban, iar acest moment marchează renașterea politică a țării. În acest sens, alegerile au fost privite drept un referendum cu privire la populismul de extremă-dreaptă. Rezultatul e perceput drept o respingere a acestuia, iar copilul-problemă al Europei nu mai reprezintă o problemă”.
Péter Magyar, viitorul premier al Ungariei: „Am reușit! Împreună am schimbat regimul Orban. Împreună am eliberat Ungaria. Ne-am recâștigat țara!” În discursul victoriei, Peter Magyar a promis să intensifice lupta împotriva corupției și să tragă la răspundere regimul Orban pentru abuzuri. În plus, s-a angajat să repare relațiile cu Bruxelles-ul pentru a debloca fondurile europene.
De pe o scenă amplasată pe malul Dunării, cu Parlamentul Ungariei în spate, Peter Magyar a spus că dorește să viziteze Varșovia în prima sa călătorie peste hotare, apoi va merge la Viena și la Bruxelles.
„Tisza se revarsă!” au scandat mii de susținători, cu referire la râul care a dat numele partidului câștigător.
Péter Magyar: „N-am câștigat la mustață, ci zdrobitor. Victoria noastră nu se vede chiar de pe Lună, dar sigur se vede de la fiecare fereastră din Ungaria”.
Melissa Bell, CNN: „Cred că unul dintre lucrurile cele mai surprinzătoare este că Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea atât de rapid și de limpede. Ideea e că cifrele sunt atât de categorice încât Orban nu avea ce altceva să facă”.
Viktor Orbán, liderul partidului Fidesz: „Rezultatul alegerilor este clar unul dureros pentru noi. Dar, indiferent de rezultat, vom continua să slujim națiunea maghiară și patria noastră, din opoziție”.
Liderii europeni s-au grăbit să salute debarcarea lui Viktor Orbán
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: „Țin să spun poporului maghiar: ați făcut-o din nou, la fel ca în 1956, când v-ați revoltat cu atâta curaj (împotriva ocupației sovietice) și la fel ca în 1989 când ați fost primii care au tăiat sârma ghimpată ce dezbina continentul nostru”.
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Pentru mine, a fost cea mai bună veste a zilei. Arată că societățile noastre sunt mult mai rezistente în fața propagandei rusești și a altor influențe externe”.
La rândul lui, Emmanuel Macron a elogiat atașamentul poporului maghiar față de valorile europene. De asemenea, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan i-au transmis felicitări lui Peter Magyar.
În schimb, rezultatul nu a picat deloc bine la Casa Albă, chiar dacă vicepreședintele JD Vance a avut grijă să lase o ușă deschisă.
JD Vance, vicepreședintele SUA: „Desigur, vom colabora cu oricine câștigă alegerile din Ungaria pentru că noi îi iubim pe unguri, cu care avem o relație importantă”.
Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, și-a exprimat speranța că, la toamnă, republicanii lui Trump și extremiștii MAGA din Congres vor avea soarta lui Viktor Oban.
Justin Spike, The Associated Press: „Orban a privit mișcarea MAGA a lui Donald Trump drept o lumină călăuzitoare despre cum să te folosești de politici populiste ca să duci un război cultural și cum să exploatezi pârghiile statului pentru a-ți submina adversarii. Dar înfrângerea lui uluitoare din această seară cu siguranță va tăia aripile acestor mișcări naționaliste și populiste și va avea implicații profunde nu doar în Europa, ci în toată lumea”.
Viktor Orban, taxat pentru sprijinul pe care l-a oferit lui George Simion
De altfel, în conferința de presă susținută luni, Peter Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban pentru sprijinul acordat suveraniștilor români.
Peter Magyar: „Viktor Orban și-a trădat țara, i-a trădat pe maghiarii care trăiesc în afara țării, pe maghiarii din Transilvania atunci când a hotărât să-l susțină pe candidatul la președinția (României) George Simion”.
Analiștii atrag atenția că Magyar a fost și el un om al sistemului și un aliat statornic al lui Orban până în 2024. În plus și el este un conservator cu accente naționaliste și nu e deloc de la sine înțeles că va urma linia Uniunii Europene în toate privințele.
York Albrecht, Berlin Institute for European Politics: „Firește, Peter Magyar nu este cel mai progresist politician în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina ori comunitatea LGBT. Dar chiar și așa, ne putem aștepta la o abordare mult mai constructivă în relațiile cu UE”.