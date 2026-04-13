Filmul evenimentelor unei zile istorice. Victoria lui Peter Magyar a schimbat Ungaria peste noapte

„Împreună am eliberat Ungaria”, a declarat învingătorul în fața susținătorilor.

Partidul său, Tisza, va deține 138 de mandate din 199. Această majoritate i-ar permite o reformă instituţională profundă și, implicit, anularea măsurilor controversate, adoptate de regimul Orban.

De altfel, Magyar a anunțat deja modificarea Constituției, pentru a limita la două mandate ale oricărui premier, și a promis o "reancorare fermă" a Ungariei în Uniunea Europeană.

Sute de mii de oameni, în special tineri, s-au revărsat pe străzile din Budapesta, ca să sărbătorească alungarea lui Viktor Orban de la putere, după 16 ani.

Au fost focuri de artificii și s-au deschis sticle de șampanie după victoria lui Peter Magyar. Iar Zsolt Hegedus, considerat viitorul ministru al Sănătății în guvernul Magyar, s-a dezlănțuit într-un dans al victoriei rapid viralizat.

Ivor Bennett, Sky News: „O întreagă generație de unguri a crescut cunoscând doar domnia lui Orban, iar acest moment marchează renașterea politică a țării. În acest sens, alegerile au fost privite drept un referendum cu privire la populismul de extremă-dreaptă. Rezultatul e perceput drept o respingere a acestuia, iar copilul-problemă al Europei nu mai reprezintă o problemă”.

Péter Magyar, viitorul premier al Ungariei: „Am reușit! Împreună am schimbat regimul Orban. Împreună am eliberat Ungaria. Ne-am recâștigat țara!” În discursul victoriei, Peter Magyar a promis să intensifice lupta împotriva corupției și să tragă la răspundere regimul Orban pentru abuzuri. În plus, s-a angajat să repare relațiile cu Bruxelles-ul pentru a debloca fondurile europene.

De pe o scenă amplasată pe malul Dunării, cu Parlamentul Ungariei în spate, Peter Magyar a spus că dorește să viziteze Varșovia în prima sa călătorie peste hotare, apoi va merge la Viena și la Bruxelles.

„Tisza se revarsă!” au scandat mii de susținători, cu referire la râul care a dat numele partidului câștigător.

Péter Magyar: „N-am câștigat la mustață, ci zdrobitor. Victoria noastră nu se vede chiar de pe Lună, dar sigur se vede de la fiecare fereastră din Ungaria”.

Melissa Bell, CNN: „Cred că unul dintre lucrurile cele mai surprinzătoare este că Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea atât de rapid și de limpede. Ideea e că cifrele sunt atât de categorice încât Orban nu avea ce altceva să facă”.

Viktor Orbán, liderul partidului Fidesz: „Rezultatul alegerilor este clar unul dureros pentru noi. Dar, indiferent de rezultat, vom continua să slujim națiunea maghiară și patria noastră, din opoziție”.