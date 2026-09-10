Indivizii au fost depistați în Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila. Ar fi ucis un conațional, pe teritoriul Danemarcei, și i-ar fi aruncat cadavrul într-un râu.

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Unul dintre suspecți a fost reținut de polițiștii din Constanța. Aceștia au aflat că tânărul de 22 de ani s-ar ascunde în comuna Ciobanu, lângă Hârșova, la un cunoscut.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Pe numele bărbatului de 22 de ani era emis un mandat european de arestare, acesta fiind căutat de către autoritățile judiciare din Danemarca pentru săvârșirea infracțiunii de omor.”

Crima care a îngrozit opinia publică

Potrivit poliției daneze, înfiorătoarea crimă s-a petrecut la sfârșitul lunii august și a îngrozit opinia publică. Magistrații Curții de Apel Constanța au confirmat ordinul de extrădare, individul urmând să fie preluat de autoritățile scandinave. În acest caz sunt însă patru suspecți - toți români.

Corespondent Știrile PRO TV: „Victima, un alt român în vârstă de 37 de ani, care se afla la muncă în Danemarca de numai câteva luni, ar fi fost ucisă prin mai multe lovituri. Cadavrul a fost transportat până la un râu, iar apoi a fost aruncat în apă, suspecții asigurându-se că nu va fi găsit. Descoperirea a fost însă una șocantă, au transmis polițiștii danezi.”

Cei patru ar fi folosit o baterie de mașină care să țină cadavrul sub apă, detaliu care i-a frapat pe anchetatorii danezi.

Kresten Lund Breinhild, inspector de poliție din Iutlanda Centrală și de Vest: „Mai ales chestia cu bateria, nu-mi amintesc să fi mai văzut așa ceva până acum. Nu vreau să spun mai multe despre ceea ce investigăm în acest moment.”

Suspecții ar fi lucrat împreună cu victima

Suspecții, toți români, ar fi lucrat împreună cu victima în construcții, iar autoritățile daneze au cerut ajutor imediat ce au început cercetările pentru omor.

Între timp, și polițiștii din Botoșani caută un bărbat din județ care ar putea fi autorul unei crime învăluite în mister, petrecută în Germania, în urmă cu doi ani.

Atunci, o profesoară de 36 de ani, care făcea jogging, a fost atacată cu un cuțit și lăsată în agonie într-o pădure.

Anchetatorii federali au dezvăluit că pe trupul victimei au fost găsite urme de ADN. Aceștia oferă și o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar duce la identificarea autorului.