Hallie Marie Tobler, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită moartă cu multiple plăgi înjunghiate în apartamentul ei din St. Cloud, după ce polițiștii au răspuns la un apel de urgență medicală sâmbătă seara. Victima era încuiată pe dinăuntru, potrivit reprezentanților Departamentului de Poliție din St. Cloud citați de New York Post.

Soțul lui Tobler, Dylan Michael Tobler, în vârstă de 23 de ani, a fost și el rănit grav în interiorul casei, anchetatorii considerând rănile drept auto-provocate prin înjunghiere, a declarat poliția.

Dylan, care se află acum în stare stabilă, a fost reținut de poliție și se așteaptă să fie acuzat de omor în legătură cu moartea lui Hallie după ce va fi externat din spital, au adăugat polițiștii.

Jeff Johnson, fost consilier municipal din St. Cloud, care și-a lansat candidatura pentru nominalizarea republicană la funcția de guvernator al statului Minnesota în martie 2025, a decis să-și suspende campania în urma „pierderii tragice” a fiicei sale, a transmis luni Partidul Republican din Minnesota într-un comunicat.

„Nu există cuvinte care să poată exprima durerea pe care o simțim pentru Jeff și familia sa. Pierderea unui copil este de neimaginat, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de ei în această tragedie devastatoare”, se arată în comunicat.

Candidații din cursa electorală

Johnson a condus o campanie dură împotriva criminalității, imigrației și fraudei în statul care a devenit în ultimele luni teatrul operațiunilor ICE și al ciocnirilor dintre protestatari și ofițerii federali.

Președinta Camerei Reprezentanților, Lisa Demuth, este în prezent favorita printre candidații republicani în cursa pentru guvernator al statului, urmată de veteranul armatei americane și fostul director executiv Kendall Qualls și de CEO-ul „My Pillow”, Mike Lindell, potrivit KSTP.

Senatoarea americană Amy Klobuchar, aflată la al patrulea mandat, candidează ca singura democrată la funcția de guvernator în statul său natal, după ce guvernatorul Tim Walz și-a suspendat campania luna trecută.