Corespondent Știrile PRO TV: „Luna trecută, pe o platformă de socializare au apărut imagini cu mai mulți șoferi care făceau derapaje controlate, într-o curbă periculoasă în apropierea municipiului Cluj-Napoca. În imagini se vede cum șoferii încalcă marcajele și ajung inclusiv pe contrasens.

Polițiștii au identificat șapte șoferi. Aceștia au participat la un eveniment auto organizat de un creator de conținut online, în care au fost implicate 15 mașini înmatriculate în România, Marea Britanie, Germania, Austria și Republica Moldova.

Trei șoferi au rămas fără permise pentru 30 de zile, în timp ce restul au primit amenzi. Pe lângă cele pentru comportament agresiv, au fost date amenzi și pentru viteză și lipsa asigurării auto obligatorii.

Polițiștii avertizează că astfel de manevre sunt extrem de periculoase, mai ales pe drumuri publice, și pot duce la accidente grave.

Șoferii care au un comportament agresiv în trafic pot fi acum sancționați și în baza imaginilor înregistrate cu telefonul mobil sau a camerelor de bord, după ce Codul Rutier a fost modificat recent în acest sens.”