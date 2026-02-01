Directorul executiv al Tesla și SpaceX, care a avut o ruptură publică cu președintele Donald Trump primăvara trecută și declarase că renunță la cheltuielile politice, a donat câte 5 milioane de dolari în luna decembrie pentru Congressional Leadership Fund și Senate Leadership Fund, două organizații care urmăresc să ajute republicanii să își mențină controlul asupra Congresului în acest an.

A fost a doua rundă de donații a lui Musk pentru ambele grupuri în acest ciclu electoral, după ce mai donase în luna iunie, pe fondul conflictului său cu Trump. Contribuțiile respective au venit cu puțin timp înainte ca Musk să sugereze lansarea propriului partid politic, o inițiativă care nu a prins însă contur.

Între timp, Musk și Trump și-au reparat relația, directorul Tesla participând la începutul acestei luni la o cină cu Trump la Mar-a-Lago. De asemenea, Musk a revenit la promovarea politicilor republicane pe platforma X, pe care o deține, susținând adoptarea unei versiuni extinse a SAVE Act, un proiect de lege care ar obliga statele să ceară dovada cetățeniei persoanelor care se înregistrează pentru a vota.

Musk și-a exprimat sprijinul pentru o variantă denumită SAVE Act Plus, care prevede cerințe stricte de identificare și interzicerea votului prin corespondență pentru majoritatea americanilor, alături de alte modificări privind administrarea alegerilor.

Elon Musk a fost cel mai mare donator individual către comitetele politice în ciclul electoral din 2024, cheltuind aproximativ 290 de milioane de dolari, în principal prin propriul său super PAC, America PAC, în sprijinul lui Donald Trump.

În primele luni ale administrației Trump, Musk a avut un rol activ în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, dar ulterior a intrat în conflict cu Trump și cu republicanii în legătură cu proiectul legislativ One Big Beautiful Bill Act. Musk s-a implicat și în alegerile pentru Curtea Supremă din Wisconsin, în luna aprilie, unde candidatul susținut de el a pierdut la o diferență de 10 puncte procentuale.

Contribuțiile lui Musk au reprezentat doar o mică parte din totalul fondurilor strânse de cele două organizații. Senate Leadership Fund a atras aproape 77 de milioane de dolari în ultimele șase luni din 2025 și avea disponibilități de 100 de milioane de dolari, în timp ce Congressional Leadership Fund a strâns peste 38 de milioane de dolari în aceeași perioadă și dispunea de peste 54 de milioane de dolari în numerar.

