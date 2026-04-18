Actrița, o prezență foarte discretă pe scena publică, cunoscută din filme regizate de François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier și Claude Chabrol, a decedat ''vineri seară la domiciliul ei parizian din cauza demenței cu corpi Lewy'', a precizat, într-un comunicat comun transmis AFP, familia actriței, printre care și fiica ei, actrița Laura Smet.

Această afecțiune neurodegenerativă se manifestă printr-o combinație de tulburări similare maladiei Alzheimer și maladiei Parkinson.

Nathalie Baye a știut să-și depășească imaginea clasică și cuminte pentru a da frâu liber fanteziei și a-și crea o filmografie impresionantă: de la François Truffaut (''La Nuit américaine''...) la Xavier Dolan (''Juste la fin du monde'') și Bertrand Blier (''Notre histoire''), Tonie Marshall (''Vénus Beauté'') și Claude Chabrol (''La Fleur du mal'').

A jucat și în câteva pelicule de la Hollywood, interpretând-o pe mama lui Leonardo DiCaprio în ''Catch Me If You Can'', în regia lui Steven Spielberg.

Pelicula 'La Nuit Américaine' (1973), în regia lui François Truffaut, i-a adus recunoașterea publicului, iar faima i-a crescut și mai mult după filmul din 1980, ''Sauve qui peut (la vie)'', în regia lui Jean-Luc Godard.

În perioada 1982-1986, actrița a trăit o poveste de dragoste cu muzicianul Johnny Hallyday.

Iubită atât de cinefili, cât și de marele public, actrița a fost premiată de mai multe ori la gala Cesar, câștigând trofee trei ani la rând între 1981 și 1983: cea mai bună actriță în rol secundar pentru peliculele ''Sauve qui peut (la vie)'' și ''Une étrange affaire'', regia Granier-Deferre; cea mai bună actriță cu filmul ''La Balance'', regia Bob Swaim. Apoi din nou în 2006 pentru pelicula ''Le Petit Lieutenant'', regia Xavier Beauvois. A câștigat de asemenea Cupa Volpi la Festivalul de film de la Veneția pentru rolul din ''Une liaison pornographique''.

Nathalie Baye, care n-a mai apărut în public de mai multe luni, și-a anulat participarea la un eveniment în iulie anul trecut, dar fiica ei, Laura Smet, a dezmințit la acea vreme zvonurile legate de o spitalizare.

Actrița a semnat în 2023, alături de alte 109 personalități, o scrisoare deschisă adresată președintelui Emmanuel Macron pe tema dreptului la eutanasie.