Anunţul a fost făcut de oficiali de rang înalt din cadrul Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), potrivit CNN.

Măsura este inspirată din modelul aplicat în Fâşia Gaza, unde ”linia galbenă” delimitează o zonă controlată de armata israeliană în cadrul acordului de încetare a focului care a pus capăt războiului de doi ani. În acea zonă, accesul populaţiei civile este interzis.

”Modelul ‘liniei galbene’ din Gaza va fi aplicat şi în Liban, iar IDF a stabilit deja o ‘linie galbenă’ până la care forţele israeliene operează în prezent”, au declarat oficiali militari israelieni într-un briefing pentru presă.

Potrivit acestora, locuitorii nu vor avea voie să revină în cele 55 de sate libaneze aflate în interiorul acestei zone.

Oficialii militari au precizat că armata israeliană este autorizată să continue distrugerea infrastructurii considerate teroriste în aceste zone, chiar şi pe durata armistiţiului.

Vineri, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că armata ”va continua să menţină controlul asupra tuturor locurilor pe care le-a curăţat şi capturat”.

În acelaşi timp, unii locuitori din sudul Libanului au început să se întoarcă spre casele lor după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în ţară.