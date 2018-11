Fetița care a supraviețuit ”Nopții de cristal”, atacul sângeros al naziștilor asupra evreilor. Mărturii șocante

BBC

Cu 80 de ani în urmă, persecuția naziștilor asupra evreilor a devenit extrem de violentă într-o noapte de haos. Cunoscută ca Kristallnacht, sau Noaptea de cristal, încă mai există supraviețuitori care își amintesc teroarea.

”Tatăl nostru ne-a luat pe mine și pe surioara mea în brațe în acea seară și ne-a spus: Acesta este începutul unor timpuri foarte dificile și vom încerca să supraviețuim în ele”, povestește Ruth Winkelmann.

Ruth are acum 90 de ani și s-a reîntors lângă școala primară evreiască din inima Berlinului de Est, acolo unde a studiat. ”Când stau aici și mă uit în sus la nori, cred că tatăl meu se uită la mine și este un sentiment bun”, spune ea.

Avea doar 10 ani la 10 noiembrie 1938. Ziua a început în mod normal, dar când tatăl ei a condus-o la școală, au fost martorii unei scene teribile.

”În drumul nostru am văzut vitrine și cioburi de sticle în stradă. Apoi am văzut un magazin pe care era scris cuvântul ”evreu” și era acoperit cu steaua lui David”.

Getty

”Apoi am văzut un bărbat evreu îmbrăcat cu o haină neagră. Un nazist l-a apucat și i-a imprimat steaua lui Daivid pe spatele hainei. Apoi au început să-l bată. M-am gândit că tatăl meu este cu mine și nimic rău nu mi se poate întâmpla, dar tremuram”, spune Ruth, care avea toate motivele să se teamă. Când a ajuns la școală, învățătorul a alineat toate fetele.

”Acolo am auzit ce se întâmplase în Berlin în timpul nopții - că magazinele evreiești au fost distruse și oamenii au fost uciși cu brutalitate. Vitrinele au fost sparte și peste tot era scris cuvântul evreu. În acea zi, pentru prima oară de când am început să merg la școală din 1934, am auzit rugăciuni. Era o școală evreiască, dar nu una ortodoxă, religioasă”, povestește Ruth, potrivit BBC.

Guvernul nazist a adoptat în mod constant o legislație discriminatorie împotriva evreilor, inclusiv împotriva copiilor ca Ruth, care s-a născut dintr-un tată evreu, Hermann Jacks, și o mamă, Elly, protestantă, care s-a convertit la iudaism pentru a se căsători cu el.

În 1935, legile din Nuremberg au devenit baza legală pentru expulzarea evreilor din viața publică din Germania. Naziștii au codificat exact cine era evreu și în ce măsură: definiții care pentru mulți au însemnat diferența dintre viață și moarte.

BBC

La Kristallnacht, persecuția târâtoare a izbucnit într-o violență deschisă și sângeroasă.

Când a ajuns acasă de la școală, Ruth și-a dat seama că nu numai copiii se temeau, ci și părinții și bunicii ei.

În acea seară, case evreiești, școli, spitale și mai mult de 7.500 de întreprinderi au fost distruse. Aproape 100 de evrei au fost uciși și aproximativ 30.000 de evrei au fost arestați și duși în lagăre de concentrare.

Din cauza legilor din Nuremberg, părinții tatălui ei au fost obligați să-și vândă afacerea de fier vechi, ceea ce l-a lăsat pe tatăl ei fără un loc de muncă. Apoi au fost forțați să-și vândă casa. Și mai târziu, bunicii ei și alte rude evreiești ale lui Ruth au fost deportați. Cincisprezece dintre aceștia au murit, doar ea a supraviețuit. Părinții ei au murit în lagărul de concentrare din Terezin, cunoscut și sub numele de Theresienstadt.

"În retrospectivă, am devenit un adult în acea zi", îmi spune ea. "Noaptea pogromului mi-a luat copilăria".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer