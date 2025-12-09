Fenomen neobișnuit în Rusia. Copiii au asaltat Kremlinul cu plângeri. Zeci de mii au amenințat că părăsesc țara

09-12-2025 | 16:51
kremlin, moscova
Getty

Copiii din Rusia au asaltat Kremlinul cu plângeri privind interzicerea platformei de jocuri Roblox de către autorități, a declarat marți purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

Alexandru Toader

Autoritatea rusă de reglementare a mass-media Roskomnadzor a confirmat, pe 3 decembrie, că a blocat accesul la platforma americană Roblox, susținând că aceasta distribuie materiale extremiste și promovează „propaganda LGBT”.

Recent, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a confirmat că pe adresa Kremlinului s-au primit „multe” scrisori de la copii pe această temă.

Peskov a reacționt după ce Yekaterina Mizulina, susținătoare a cenzurii pro-Kremlin, a declarat că a primit 63.000 de scrisori de la copii cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, jumătate dintre aceștia exprimându-și dorința de a părăsi Rusia după interzicerea Roblox.

„Ei nu scriu despre plecarea din [Rusia], ci despre acest joc”, a declarat Peskov reporterilor.

În declarația sa, Roskomnadzor a afirmat că tinerii care se jucau Roblox erau „supuși hărțuirii sexuale, păcăliți să facă fotografii intime și constrânși să comită acte depravate și violență”.

Jocul este plin de „conținut inadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale și morale a copiilor”, a declarat autoritatea de supraveghere rusă, notează publicația rusă independentă The Moscow Times.

Roblox Corporation, proprietarul platformei de jocuri cu sediul în California, afirmă că moderează tot conținutul prin intermediul unor instrumente de revizuire umană și de inteligență artificială, inclusiv pentru a elimina „conținutul exploatator”.

Aproximativ 100 de milioane de oameni din întreaga lume utilizează Roblox zilnic, copiii sub 13 ani reprezentând aproximativ 40% din cei 2024 de utilizatori, potrivit companiei.

Roblox a fost cel mai descărcat joc pentru mobil din Rusia în 2023.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, kremlin, copii, joc, Roblox,

Dată publicare: 09-12-2025 16:51

Un tânăr de 24 de ani a încercat să sustragă produse în valoare de 2.834 de euro dintr-un supermarket din Stezzano, Italia. El a primit o pedeapsă de patru luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 300 de euro.

