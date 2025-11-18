Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Temperaturi fără precedent în apele lacurilor

18-11-2025 | 13:21
Pădurea amazoniană
Lacurile din pădurea amazoniană trec prin schimbări dramatice, transformându-se în adevărate bazine de apă fierbinte, pe fondul valurilor de căldură extremă și al secetei severe care afectează regiunea.

Apele unelor lacuri au depășit chiar 40 de grade Celsius, cu efecte îngrijorătoare asupra vieții acvatice.

În timpul secetei extreme din 2023 și 2024, nivelurile apei au scăzut, iar razele directe ale Soarelui au încălzit lacurile până la temperaturi fără precedent. 

Taxele locale vor crește în 2026. Primarii se plâng că încasările vor fi folosite pentru a acoperi deficitul bugetar

