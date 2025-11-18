Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Temperaturi fără precedent în apele lacurilor
Lacurile din pădurea amazoniană trec prin schimbări dramatice, transformându-se în adevărate bazine de apă fierbinte, pe fondul valurilor de căldură extremă și al secetei severe care afectează regiunea.
Apele unelor lacuri au depășit chiar 40 de grade Celsius, cu efecte îngrijorătoare asupra vieții acvatice.
În timpul secetei extreme din 2023 și 2024, nivelurile apei au scăzut, iar razele directe ale Soarelui au încălzit lacurile până la temperaturi fără precedent.
Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: dezastru, padurea amazoniana, fenomen,
Dată publicare:
18-11-2025 13:12