Ce s-a aflat despre dispariția unui jurnalist și a unui expert indigen ce vizitau un trib în Brazilia. S-a făcut o arestare

Suspectul, identificat ca Amariledo ‘Pelado’ da Costa, este în arest preventiv timp de 30 de zile începând de marți, în timp ce autoritățile investighează dacă are legătură cu disparițiile acestora.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru posesie ilegală de droguri și deținerea de muniție restricționată, potrivit Daily Mail.

Poliția braziliană a indicat că da Costa a fost unul dintre ultimii oameni care i-a văzut pe jurnalistul Dom Phillips și expertul indigen Bruno Pereia duminică, în jurul orei șase dimineața, în comunitatea São Gabriel, din care face parte pescarul.

Eliesio Morubo, avocat pentru Uniunea Popoarelor Indigene din Valea Javari (UNIVAJA) a spus că judecătorul a decis reținerea lui da Costa pentru 30 de zile deoarece cazul ar putea implica o „crimă odioasă” precum uciderea bărbaților și ascunderea trupurilor acestora.

The disappearance of British journalist Dom Phillips and Brazilian Indigenous expert Bruno Araujo Pereira during a trip in the Amazon rainforest has caused global concern. pic.twitter.com/wxf3k5SVDa