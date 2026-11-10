În același timp, Trump a precizat că FBI efectuează o anchetă în acest caz.

Femeia care - în aceste imagini îi șoptește ceva la ureche lui Jensen Huang, directorul general al NVIDIA, este în epicentrul unui presupus scandal de spionaj care zguduie lumea tehnologiei.

Alice Huang este o directoare din industria tehnologiei, din Singapore, cu aproximativ 20 de ani mai tânără decât șeful companiei de cipuri, indispensabile dezvoltării inteligenței artificiale.

Potrivit publicației New York Times, serviciile de informații americane cred că principala agenție de spionaj a Chinei a recrutat-o pe Alice Huang pentru a obține informații despre Jensen Huang. Și ar fi ajutat companii din China să obțină ilegal cipuri avansate de inteligență artificială.

Tim Culpan, redactor-șef al publicației Culpium: „Există o listă neagră și o listă albă a companiilor autorizate să cumpere anumite cipuri de la NVIDIA. Iar posibilitatea de a-i șopti la ureche directorului general al companiei: „Poți să mă treci pe lista albă?" este ca și cum i-ai spune unui prieten: „Poți să mă treci pe lista VIP a celui mai exclusivist club de noapte?"

Presupusa amantă spioană a călătorit în Statele Unite de 10 ori, începând din 2017. În aceste fotografii, cei doi sunt surprinși când beau vin împreună la un resort de golf, din California.

Ultima sa vizită sar fi avut loc în martie 2025, când această fotografie îi surprinde pe cei doi împreună la sediul NVIDIA, cu ocazia conferinței anuale a companiei. Dar s-au întâlnit și cu ocazia unor conferințe internaționale la care a participat Jensen Huang. Iată-i luând masa împreună în Shanghai. Sau, în mai 2025, la Taipei, în timpul unei cine la care au participat mai mulți directori din industria tehnologiei.

Ulterior pleacă împreună, în aceeași mașină. O fotografie publicată în ziua următoare îi arată stând unul lângă celălalt în bucătăria restaurantului respectiv.

Jensen Huang și-a cerut scuze în fața angajaților NVIDIA, recunoscând că și-a înșelat soția Lori, partenera lui de viață de mai bine de 40 de ani. Fără, însă, să dezvăluie cine este iubita care i-a furat inima.

Donald Trump, președinte SUA: „Se va face o verificare. Știu că FBI-ul investighează situația în legătură cu un alt aspect și cred că el (Jensen Huang) va ieși cu bine din această situație. Președintele Xi mă va întreba despre acest subiect. Îl cunosc foarte bine pe Jensen și pur și simplu cred că este un om de mare onoare”.

Beijingul a respins acuzațiile de spionaj, dar Internetul s-a umplut de glume privindu-i pe șeful NVIDIA și presupusa amantă spioană.