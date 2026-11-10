Rosatom, cel mai mare furnizor mondial de tehnologie nucleară, construieşte 28 din cele 73 reactoare nucleare aflate în construcţie în întreaga lume la 1 iulie. Din acestea, 21 sunt construite în afara Rusiei. Rosatom, sau una din subsidiarele sale, a avut un rol major în proiectele nucleare din Bangladesh, China, Egipt, Ungaria, India, Iran, Turcia şi Uzbekistan, scrie Agerpres.

Veniturile companiei de pe urma afacerilor sale internaţionale au scăzut în urma sancţiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cu toate acestea, Rosatom a păstrat relaţii profesionale strânse cu unele companii occidentale, în special din Franţa, se arată în raport.

În plus, China continuă să fie motorul expansiunii globale a capacităţii de energie nucleară.

La nivel mondial funcționează 411 reactoare nucleare

La 1 iulie, 411 reactoare nucleare cu o capacitate combinată de 374,7 gigawaţi (GW) erau operaţionale pe plan mondial.

Vârsta medie a reactoarelor în primele cinci ţări din domeniul nuclear - Statele Unite, Franţa, Rusia, Coreea de Sud şi China - depăşeşte acum 32 de ani. Ponderea energiei nucleare în generarea globală a electricităţii este în declin şi se situa anul trecut la 8,8%, în urma cărbunelui (32,6%) şi gazelor naturale (21,9%). În plus, sursele de energie regenerabilă au fost responsabile pentru mai mult de o treime din generarea globală a electricităţii. Un rol extrem de important l-a avut energia hidroelectrică, cu o contribuţie de 13,9%. Electricitatea generată de soare şi vânt, combinată, e acum la un nivel similar cu cea produsă de energia nucleară, conform „World Nuclear Industry Status Report".

Ministerul Mediului din Germania a descris raportul ca o dovadă suplimentară că decizia ţării de a renunţa la energia nucleară în 2023 a fost justificată. „energia nucleară nu a fost niciodată viabilă din punct de vedere economic şi nu va fi niciodată", a afirmat secretarul de stat Rita Schwarzelühr-Sutter.

„Avem o altă problemă serioasă: sectorul nuclear creează dependenţe de ţări individuale, cum ar fi Rusia, ceea ce este extrem de problematic în actualul context geopolitic", a adăugat Schwarzelühr-Sutter.

„World Nuclear Industry Status Report" este publicat anual de o echipă internaţională de oameni de ştiinţă, jurnalişti şi alţi experţi, fiind sprijinită de Oficiul pentru Siguranţa Gestiunii Deşeurilor Nucleare din Germania.