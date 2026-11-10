Suspecții sunt bănuiți că le-ar fi grăbit sfârșitul unor pacienți aflați în stare gravă la Spitalul Sfântul Pantelimon, după ce le-ar fi redus intenționat tratamentul de susținere a funcțiilor vitale. Medicii neagă acuzațiile.

Medicii de terapie intensivă, care nu mai sunt angajați la Spitalul Sfântul Pantelimon, sunt acuzați că ar fi redus brusc și nejustificat doza de noradrenalină pentru pacienți aflați în stare gravă sau critică. În plus, ar fi redus și rata de oxigen, manevră ce ar fi dus inevitabil la deces. Iar pe lista procurorilor se adaugă și acuzația că unii pacienți intrați în stop cardio respirator nu ar fi fost resuscitați deși, susține acuzarea, medicii ar fi avut posibilitatea reală de a interveni și a salva viața celor suferinzi.

Alexandru Anghel, procuror Parchetul Capitalei: „Inculpaţii au conceput şi aplicat, în mod constant şi repetat, un mecanism prin care selectau, din rândul pacienţilor aflaţi în îngrijirea lor, pe aceia în privința cărora apreciau, în mod subiectiv şi fără vreun temei medical obiectiv sau vreo procedură legală de evaluare a prognosticului, că sunt lipsiţi de şanse de supravieţuire. Odată selectat un asemenea pacient, inculpaţii recurgeau, alternativ sau cumulativ, la mai multe modalităţi de acţiune, având acelaşi scop, respectiv acela de a grăbi decesul”.

Patru pacienți, susțin procurorii, ar fi murit în urma unor astfel de proceduri - unul în mai 2023, ceilalți în aprilie 2024. Un al cincilea ar fi scăpat, iar medicul va fi judecat pentru tentativă de omor. Iar o altă doctoriță este acuzată că i-ar fi cerut unei asistente să-i reducă doza de noradrenalină unui al șaselea pacient. Însă instrucțiunile nu ar fi fost urmate.

La solicitarea Știrilor PRO TV, unii avocați au refuzat să comenteze trimiterea în judecată, iar alții susțin că așteaptă să studieze actul de trimitere în judecată, dar și că vor pleda pentru achitare.

Eugen Vidineac, avocatul unei doctorițe inculpate: „Clienta mea a pledat că este clar nevinovată. Vom demonstra acest lucru în fața instanței. Rechizitoriul pornește de la o teză pe care probele din dosar nu o susțin. Și consider că vom demonstra acest lucru că acuzarea nu poate fi menținută.”

Procurorii vor cere, însă, condamnarea medicilor pentru acuzațiile de omor calificat sau tentativă, după caz, pentru că acuzarea susține că faptele lor ar fi fost premeditate și comise împotriva mai multor pacienți aflați în stare de vulnerabilitate, din cauza vârstei și a stării de sănătate.

În același proces, vor fi judecate pentru mărturie mincinoasă și două asistente care în anchetă ar fi dat declarații mincinoase. Ele nu au putut fi contactate pentru un punct de vedere.

Dr. Cristian Bălălău, managerul Spitalului Sf. Pantelimon: „Ne dorim o tranșare definitivă a acestui lucru, deoarece, în ultimii doi ani imaginea spitalului a avut de suferit. Conducerea spitalului și toți angajații au colaborat cu instituțiile acreditate, să înfăptuiască cercetarea penală.”

Miza acestui proces ce va fi judecat de Tribunalul București nu va fi doar una penală, și asta pentru că trei dintre familiile pacienților decedați în Spitalul Sfântul Pantelimon s-au constituit părți civile și pretind daune morale de 4 milioane de lei și 200.000 de euro.