România a rămas astfel, din nou, fără energie nucleară și a fost nevoită să apeleze la importuri pentru a acoperi consumul. Directorul tehnic a fost destituit în urma acestui incident. Autoritățile dau asigurări că nu există niciun pericol, întrucât avaria s-a produs la instalațiile din afara zonei nucleare. Până când repară reactorul 1, responsabilii vor încerca să îl pornească pe celălalt.

Incidentul tehnic de la Cernavodă vine după trei luni în care România nu a produs deloc energie nucleară, la trei zile de când a fost repornit reactorul 1 și după doar două zile de la vizita premierului la centrală.

Luca Niculescu, premier: „A venit după trei luni de pauză acest incident. Niciodată nu s-a întâmplat să existe 100 de zile de pauză în funcţionarea unor reactoare”.

Problema a apărut în zona instalației de producere a energiei electrice, la turbina de abur, și nu la nivelul reactorului, potrivit specialiștilor din Ministerul Energiei.

Pavel-Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei: „A fost o reducere de putere la unitatea 1 din cauza unui ejector care asigură vidul în condensatorul turbinei. Poate să fie și o uzură a acestor echipamente, o uzură în timp, iar nefiind folosite pentru o perioadă atât de lungă, putea să fie și o cauză tehnică. Dacă într-adevăr se constată că a fost o eroare umană, bineînțeles. Vom vedea după ce se finalizează ancheta”.

Așadar, deconectarea unității unu de la Sistemul Energetic Național a fost provocată de o defecțiune la partea „clasică” a uzinei, care nu ține de cea nucleară. Oprirea s-a făcut în siguranță și nu există pericole nici pentru personalul centralei, nici pentru populație, mai spun oficialii.

Totuși, după incident, Nuclearelectrica a anunțat că directorul tehnic al centralei a fost înlocuit. „Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”, au mai precizat oficialii Ministerului Energiei.

Cum am rămas din nou fără aportul energiei nucleare în sistemul energetic, care însemna aproape 20% din necesarul de consum, am început să importăm din nou masiv pentru a acoperi necesarul din orele de seară. De exemplu, puțin după ora 19, când România a avut un vârf de consum de aproape 8.100 de MW, 2.100 MW au fost din import.

Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 va fi repusă în funcțiune începând de miercuri, urmând să atingă puterea nominală joi. Iar defecțiunea care a oprit brusc Unitatea 1 va fi remediată în 2-4 zile.