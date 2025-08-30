Invazie de capibare. În Buenos Aires sunt atât de multe, încât au început să atace câinii din curți

Stiri Diverse
30-08-2025 | 19:35
×
Codul embed a fost copiat

Un cartier select al capitalei argentiniene este invadat de capibare, cele mai mari rozătoare!

autor
Stirileprotv

În ultimii ani, de la câteva zeci de exemplare, numărul acestor animale depășește o mie.

Se plimbă nestingherite peste tot și nu doar că lasă excremente oriunde, dar au început să atace câinii din curți și creează probleme în trafic când se aventurează pe șosele.

O capibara poate atinge greutatea de 60 de kilograme și lungimea de 1 metru 30. Invazia a stârnit și o dezbatere aprinsă între grupuri pro și contra animalelor.

Dacă unii propun sterilizarea și chiar sacrificarea unor exemplare, alți susțin că oamenii sunt cei care au ocupat habitatul capibarelor prin extinderea continuă a orașelor.

Citește și
capibara, politist, Peru
VIDEO. Un polițist din Peru, deghizat într-un capibara uriaș, a arestat un traficant de droguri
Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer care s-ar fi luat la întrecere cu altă mașină, în Buzău

Sursa: Pro TV

Etichete: animale, invazie, argentina,

Dată publicare: 30-08-2025 19:30

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Clienții unei cafenele din SUA pot mângâia animale timp de o oră pentru 99 de $. Rezervările se fac cu multe luni în avans
Stiri Diverse
Clienții unei cafenele din SUA pot mângâia animale timp de o oră pentru 99 de $. Rezervările se fac cu multe luni în avans

99 de dolari ca să mângâiați o capibara, un sconcs, ori un tatu, timp de o oră. Cum vorbim de Statele Unite, oferta nu vine de la vreun circ sau un parc natural, ci de la... o cafenea din Florida.

VIDEO. Un polițist din Peru, deghizat într-un capibara uriaș, a arestat un traficant de droguri
Stiri Diverse
VIDEO. Un polițist din Peru, deghizat într-un capibara uriaș, a arestat un traficant de droguri

Poliția peruană a arestat un presupus traficant de droguri folosind o tactică mai puțin obișnuită. Cu o zi înainte de Ziua Îndrăgostiților, un ofițer s-a deghizat într-un capibara de pluș și a intrat pe o stradă însoțit de două polițiste cu ”cadouri”.

O femelă capibara a adus pe lume patru pui la o grădină zoologică din Texas. Toți au primit nume de gustări
Stiri Diverse
O femelă capibara a adus pe lume patru pui la o grădină zoologică din Texas. Toți au primit nume de gustări

În pragul celei mai frumoase luni din an, îngrijitorii grădinii zoologice din Houston - Texas au motive speciale să fie recunoscători. O femelă capibara a adus pe lume patru pui dintr-un foc.

VIDEO. Animalele care au invadat Buenos Aires. Au provocat accidente și au devastat grădini
Stiri Diverse
VIDEO. Animalele care au invadat Buenos Aires. Au provocat accidente și au devastat grădini

Sute de capibara - o specie de rozător amfibiu de mari dimensiuni - au invadat o suburbie înstărită din Buenos Aires, devastând grădini şi provocând accidente rutiere, potrivit relatărilor din presa argentiniană, informează DPA.

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28