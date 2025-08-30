Invazie de capibare. În Buenos Aires sunt atât de multe, încât au început să atace câinii din curți

Un cartier select al capitalei argentiniene este invadat de capibare, cele mai mari rozătoare!

În ultimii ani, de la câteva zeci de exemplare, numărul acestor animale depășește o mie.

Se plimbă nestingherite peste tot și nu doar că lasă excremente oriunde, dar au început să atace câinii din curți și creează probleme în trafic când se aventurează pe șosele.

O capibara poate atinge greutatea de 60 de kilograme și lungimea de 1 metru 30. Invazia a stârnit și o dezbatere aprinsă între grupuri pro și contra animalelor.

Dacă unii propun sterilizarea și chiar sacrificarea unor exemplare, alți susțin că oamenii sunt cei care au ocupat habitatul capibarelor prin extinderea continuă a orașelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













