Raidurile au loc în pofida anunțului președintelui american Donald Trump privind un progres în eforturile de implementare a acordului de încetare a focului de anul trecut, relatează Reuters și AFP.

Din zori, avioane de luptă israeliene au lovit orașul Gaza, în nord, orașul central Deir al-Balah și Khan Younis, în sud, provocând cel mai mare număr de victime într-o singură zi din ultimele săptămâni, inclusiv familii cu copii, potrivit oficialilor palestinieni din domeniul sănătății, potrivit Agerpres.

Loviturile au continuat pentru a doua zi consecutiv

Bombardamentele survin după ce afirmația de joi a lui Trump, potrivit căreia militanții palestinieni din gruparea Hamas și alte grupări înarmate ar fi acceptat să se dezarmeze, a alimentat speranțele privind un punct de cotitură în eforturile de a pune capăt conflictului.

Israelul cere dezarmarea Hamas

Duminică, ministrul israelian al energiei, Eli Cohen - membru al cabinetului de securitate condus de premierul Benjamin Netanyahu - a indicat că guvernul va oferi grupării Hamas posibilitatea de a se dezarma, dar că este „foarte sceptic” în privința realizării acestui lucru.

Cohen a declarat pentru postul de radio al armatei israeliene că nu există un acord pentru oprirea atacurilor asupra Fâșiei Gaza și că este necesar ca Israelul - care controlează deja 70% din enclavă - să preia controlul total asupra acesteia dacă Hamas nu se dezarmează.