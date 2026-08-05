Netanyahu a precizat că a transmis obiecțiuni și așteaptă răspunsul echipei americane, într-un context politic tensionat, cu alegeri legislative programate în octombrie, transmite news.ro.

„Echipa lui Trump estima că poate obține dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza. Examinăm această posibilitate. Ei ne-au trimis un proiect pe care nu l-am acceptat. Nu e proiectul nostru. Le-am trimis comentariile noastre”, a declarat Netanyahu într-o înregistrare video publicată în noaptea de marți spre miercuri.

Netanyahu: garanții privind retragerea, dar fără acceptarea proiectului

Benjamin Netanyahu s-a întâlnit luni cu Consiliul Păcii al lui Donald Trump, însărcinat să pună în aplicare a doua fază a planului de pace în Fâșia Gaza. El a afirmat că a primit de la aceștia garanții potrivit cărora armata israeliană nu este obligată să părăsească pozițiile pe care le ocupă în enclavă decât după o dezarmare completă a Hamas. Armata israeliană ocupă în prezent peste 60% din suprafața Fâșiei Gaza.

Hamasul a anunțat vineri că a acceptat un acord anunțat de Donald Trump, care prevedea încetarea operațiunilor militare ale ambelor tabere, dezarmarea mișcării islamiste și o retragere treptată a armatei israeliene. Netanyahu insistă însă că nu a acceptat proiectul în forma sa actuală.

Presiuni politice în Israel

Declarația premierului israelian vine într-un context politic tensionat, cu alegeri legislative programate în octombrie. Aliații săi de extremă dreapta din coaliția guvernamentală exercită presiuni asupra sa, denunțând acordul și cerând să fie respins printr-un vot în Guvern.