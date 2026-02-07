"Atât timp cât Ucraina apără Europa, pericolul nu este atât de mare", a afirmat expertul german, care a explicat că aceasta înseamnă că armata preşedintelui rus Vladimir Putin este în prezent blocată acolo, "şi pierde mii de soldaţi în fiecare săptămână".

În momentul în care va exista un armistiţiu în Ucraina, situaţia se va schimba, a adăugat Ischinger, înaintea celei de-a 62-a Conferinţe de Securitate de la Munchen de săptămâna viitoare din capitala bavareză.

"Atunci Putin îşi poate continua liniştit reînarmarea, iar ameninţarea la adresa ţărilor NATO de pe flancul estic se va intensifica", a explicat el. Cu toate acestea, expertul german a subliniat că cel mai important lucru este să se pună capăt vărsării de sânge din Ucraina cât mai repede posibil.

"Nu-mi doresc altceva pentru poporul Ucrainei. Dar ameninţarea rusească va creşte şi pentru noi, germanii, dacă un viitor armistiţiu nu este însoţit de o reducere masivă a consolidării militare în districtele militare vestice ale Rusiei", a spus Ischinger. Totuşi, acest lucru nu este deloc de aşteptat.

"De aceea, un simplu armistiţiu nu ar fi un motiv pentru a ne relaxa", a spus Ischinger. Felul în care se va termina războiul din Ucraina rămâne "o chestiune de destin prin excelenţă pentru Germania şi Europa", a spus Ischinger, subliniind că în prezent Ucraina apără Europa, nu doar propriul său teritoriu.

Şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat să participe la apropiata conferinţă de securitate. Ucraina luptă de aproape patru ani, cu sprijin occidental, împotriva unei invazii ruse la scară largă. SUA încearcă în prezent să negocieze încetarea luptelor.