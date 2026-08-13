Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ trei ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri.

Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori situația este chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista.

Unul dintre semnalele acestei situații este reprezentat de migrația românilor și ucrainenilor care locuiesc deja în Spania. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei (INE) arată că 5.300 de români și 3.200 de ucraineni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026.

În același timp, Spania continuă să primească un număr important de imigranți. În trimestrul al doilea, cei mai numeroși nou-veniți au fost cetățenii din Columbia – 34.000 de persoane, urmați de venezueleni, cu 23.300, și marocani, cu 21.100. Au urmat spaniolii reveniți din străinătate, cu 18.000 de persoane, și peruanii, cu 16.800.

Românii părăsesc Spania

Situația românilor este mai evidentă dacă este privită pe termen lung.

La începutul anilor 2000, în Spania locuiau aproximativ 68.000 de cetățeni români. Numărul lor a explodat în anii următori, pe fondul creșterii economice, al boomului imobiliar și al cererii uriașe de muncitori în construcții.

Intrarea României în Uniunea Europeană, în 2007, a facilitat și mai mult această mobilitate. Spania oferea atunci salarii mult mai mari decât România și un sistem de protecție socială considerat atractiv. Populația românească din Spania a crescut de la mai puțin de 100.000 de persoane în 2003 la peste 700.000 un deceniu mai târziu, atingând un vârf de aproximativ 750.000 de locuitori în 2012-2013.

Prăbușirea pieței imobiliare a distrus numeroase locuri de muncă din construcții, sector în care lucra o parte importantă a imigranților veniți în anii anteriori.

După ce ajutoarele sociale s-au epuizat și a devenit clar că boomul construcțiilor nu va reveni, iar dacă ar reveni, salariile nu ar mai fi cele din perioada anterioară, românii au început să plece treptat.

Numărul lor a coborât de la aproximativ 750.000 la 690.000 în 2015, apoi la 600.000 în 2018 și la aproximativ 565.000 la începutul anului 2021.

Nu a fost o plecare bruscă, ci mai degrabă un „exod lent și prelungit”.

De ce pleacă românii chiar dacă economia Spaniei crește

Datele arată că această tendință a continuat inclusiv în perioada de puternică revenire demografică și economică a Spaniei de după pandemie.

În ianuarie 2022 mai locuiau în Spania 546.953 de români. Un an mai târziu erau 538.699, în ianuarie 2024 numărul coborâse la 532.456, iar la începutul lui 2025 mai erau 521.181.

Asta înseamnă aproximativ 26.000 de persoane mai puțin în numai trei ani.

În 2026, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006.

Fenomenul este cu atât mai interesant cu cât Spania continuă să câștige populație străină și a atins la începutul anului 2026 un nou record demografic.

Una dintre explicațiile economice este că avantajul relativ care făcea din Spania o destinație extrem de atractivă pentru muncitorii din Europa de Est s-a redus. Spania de astăzi nu mai este țara care a primit primul mare val de români.

Țara oferă în continuare locuri de muncă, însă este mult mai scump să te stabilești aici și să îți întemeiezi o familie, în special în marile centre economice.

Locuințele au devenit principala problemă

Prețurile locuințelor au crescut cu 12,9% într-un an în primul trimestru din 2026, iar locuințele second-hand s-au scumpit cu 13,5%, potrivit INE.

Din 2015 până în prezent, prețurile locuințelor au crescut cu peste 80%, iar în anumite orașe, precum Madrid, creșterea a depășit chiar 100%.

Pentru o populație europeană mobilă, comparația nu se mai face doar între Spania și România, așa cum se întâmpla acum 20 de ani.

Românii pot compara astăzi Spania cu numeroase alte destinații europene, în timp ce economia României a recuperat o parte importantă din diferența de venituri față de statele occidentale.

Astfel, combinația dintre locuințe scumpe, salarii care nu țin pasul cu anumite costuri și existența unor alternative mai bune în alte țări europene reduce motivația de a rămâne în Spania.