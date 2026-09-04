Proiectul de lege, pentru care senatorul republican Lindsey Graham a făcut lobby activ în ultimul său an, îi conferă președintelui SUA autoritatea de a impune tarife de 100% țărilor care sunt principalii importatori de petrol rusesc.

Înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, notează Bloomberg, o inițiativă legislativă care extinde puterile tarifare ale președintelui american Donald Trump și amenință cu creșterea prețurilor la combustibili probabil nu va fi luată în considerare.

Proiectul de lege privind „sancțiunile infernale”, așa cum l-a numit presa americană, a fost aprobat de Senat la începutul lunii august. După cum notează Bloomberg, senatorii au votat pentru proiectul de lege, parțial, în memoria regretatului Lindsey Graham.

Totuși, această inițiativă se bucură de mai puțin sprijin în Camera Reprezentanților. Democrații se tem că Trump va folosi proiectul de lege ca încă o justificare legală pentru noi tarife la import, chiar dacă tarifele impuse anterior de el sunt încă contestate în instanță.

Există, de asemenea, obiecții din partea reprezentanților marilor companii, care subliniază că proiectul de lege permite impunerea de tarife vamale țărilor care sunt parteneri comerciali și aliați ai Statelor Unite și „ar putea avea consecințe nedorite pentru consumatori”.

Proiectul de lege „sancțiuni infernale” propune tarife vamale de 100% pentru cinci țări – principalii cumpărători de petrol și gaze rusești. Deși nu specifică țări specifice, India și China sunt cei mai mari cumpărători de energie rusească.