Guvernele Austriei, Danemarcei, Germaniei, Greciei şi Olandei intenţionează să creeze aşa-numite centre de returnare în ţări terţe, nemembre ale Uniunii, şi au început deja dialoguri cu posibile state partenere, a afirmat sursa citată, conform Agerpres. Aceasta a adăugat că acestea nu vor fi numite deocamdată din cauza confidenţialităţii necesare pentru relaţii de încredere.

Reuniunea de vineri este găzduită de ministrul danez pentru imigraţie şi integrare, Morten Bodskov. Conform executivului de la Copenhaga, dialogul se va concentra asupra paşilor concreţi către un acord cu o ţară parteneră.

Partea daneză a precizat că Comisia Europeană participă la întâlniri în calitate de observator.

Germania spune că va încheia încă de anul acesta acorduri cu țări din afara UE

În centrele de deportare ar urma să fie închişi migranţi cărora li se impune obligaţia de a părăsi state membre ale UE, însă nu pot fi returnaţi în ţările lor de origine, de exemplu în caz că acestea refuză să îi primească.

Germania insistă asupra proiectului de mai multă vreme, alături de statele implicate în grupul de lucru. Ministrul de interne german Alexander Dobrindt a afirmat recent că se vor încheia chiar anul acesta acorduri concrete cu ţări din afara UE.

Despre centrele de returnare se discută de câţiva ani, iar subiectul este în continuare puternic controversat, menţionează dpa. Organizaţia pentru drepturile omului Amnesti International este îngrijorată de posibile încălcări ale drepturilor respective în centrele de deportare şi avertizează că nu trebuie încheiate acorduri cu ţări instabile politic, unde există conflicte.