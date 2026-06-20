Spotmedia.ro a verificat stadiul fiecărui tronson care ar putea fi dat în trafic anul acesta, cu ajutorul lui Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura, și al pasionaților care urmăresc din aer, cu dronele, evoluția șantierelor.

Autostrada de 100,7 km care va înconjura Bucureștiul e împărțită în două semi-inele: cel nordic și cel sudic.

Semi-inelul sudic a fost deja deschis traficului integral.

Pe semi-inelul nordic, mai sunt 3 porțiuni de drum de inaugurat, care totalizează 30,57 km:

· 4,47 km între intersecția cu DN3 (la Cernica) și cea cu A2, unde a lucrat grupul de firme UMB

· 8,6 km între intersecția cu DN2 (la Afumați) și DN3 (la Cernica), unde antreprenor principal este China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

· 17,5 km între intersecția cu DJ601 și DN1, construiți de asocierea Pizzarotti – Retter.

Pe prima porțiunea dintre cele 3, UMB a terminat lucrările.

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