Deși veniturile au crescut în ultimii ani, nu au ținut pasul cu prețurile, care le-au depășit. Iar oamenii nu prea mai au ce să pună deoparte. Economiștii spun că este nevoie de măsuri care să sprijine relansarea economică și să susțină veniturile populației.

Tinere: „Tocmai ce am făcut cea mai nașpa achiziție ever. Acum a trecut un băiat, l-am ajutat într-un fel cu vreo 25 de lei, ne-a făcut niște poze, ajutându-l cu fonduri de facultate.”

„Mâncare, bineînțeles. Încerc să îmi cumpăr și cărți, am un buget destinat cărților – îmi cumpăr în fiecare lună.” explică o doamnă.

Banii se duc repede în fiecare lună.

Trecători: „Cu banii e greu să ne stabilim un buget – dar așa: mâncare, ieșit cu prietenii, dar economisim pentru viitor, dar e foarte puțin.” (...)

„Trebuie să renunți la ceva ca să faci altceva. Aveam weekenduri în care mergeam weekend de weekend, acum nu mai facem asta pentru că nu mai este stabilitate. Benzina e foarte mult. Fiul meu e student la facultate și înainte venea aproape săptămânal acasă. Acum îi zic: mai stai o săptămână, mai stai una.”

Statisticile oficiale confirmă ceea ce mulți români constată pe cont propriu: pe măsură ce veniturile cresc, se măresc și cheltuielile.

9.400 de lei, media câștigurilor lunare

Anul trecut, o familie a avut, în medie, aproape 9.400 de lei pe lună. Din această sumă însă, peste 8.000 de lei s-au dus pe nevoi urgente. Asta înseamnă că, din fiecare 100 de lei câștigați, aproape 86 au fost cheltuiți.

Din acești bani, peste 60% sunt cheltuieli de consum, iar restul – impozite și alte contribuții.

Corespondent PROTV: „Anul trecut, o persoană din mediul urban avea la dispoziție aproximativ 4.500 de lei pe lună, cu aproape 1.400 de lei mai mult decât una din mediul rural. Însă, în marile orașe cheltuielile sunt mai mari și reprezintă aproximativ 85% din câștigurile lunare. Acum, de la o familie la alta, cei mai mulți bani se duc pe lucrurile de care oamenii au nevoie zi de zi: mâncare, haine, încălțăminte și plata facturilor pentru locuință. După aceste cheltuieli, rămâne foarte puțin pentru economii, investiții sau timp liber. Anul trecut, o familie a cheltuit în jur de 320 de lei pentru sănătate, 114 lei pentru hoteluri și restaurante și doar 27 de lei pentru educație – adică aproximativ cât costă două cafele.”

În 2026, oamenii sunt și foarte atenți la cheltuieli, iar efectele se văd în economie.

Radu Ciobanu, profesor de finanțe ASE: „Consumul la nivel macro-economic s-a redus pentru că avem prețuri mai ridicate și veniturile au stagnat. Prin urmare, consumul ne afectează creșterea economică. Ceea ce vedem la nivelul cifrelor de afaceri la nivelul magazinelor din consumul cu amănuntul – produsele de larg consum au o cifră în scădere – e clar că consumăm mai puțin. Și dacă luăm și IMM-urile din România, ultimele date arată că s-au dizolvat mai multe firme.”

Potrivit Institutului Național de Statistică, și în acest an câștigul salarial mediu net a crescut ușor, până la 5.800 de lei.

Florentina Bălășoiu