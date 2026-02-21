Magistrații au decis că președintele și-a depășit autoritatea când a impus taxele, întrucât aceasta este o prerogativă a Congresului. Companiile europene se tem de incertitudini și de imposibilitatea de a-și face proiecte comerciale cu Statele Unite, pe termen lung.

Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a decis cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă că Donald Trump nu avea autoritatea să declare stare de urgență economică și să introducă noi taxe vamale extinse asupra importurilor. Încă de la preluarea mandatului, președintele american a transformat politica tarifară nu doar în principala strategie economică, ci și în pârghie esențială de politică externă.

Doi dintre judecătorii care au votat împotriva tarifelor au fost nominalizați chiar de Donald Trump la Curtea Supremă, așa că președintele american a luat votul lor drept o trădare.

Donald Trump: „Este o rușine! Sunt foarte nepatrioți și neloiali Constituției. Au fost păcăliți, manipulați de RINOS, republicanii doar cu numele, și de democrații din stânga radicală. Am dreptul să întrerup toate relațiile comerciale sau de afaceri cu o altă țară. Cu alte cuvinte, pot distruge comerțul. Pot distruge țara. Am chiar dreptul să impun un embargo care să distrugă o țară străină. Pot institui un embargo. Pot face orice vreau, dar nu pot pune tarife de 1 dolar...”.

Mai mult, liderul de la Casa Albă a sugerat că judecătorii ostili ar fost influențați de... alte țări.

Donald Trump: „În opinia mea, curtea a fost influențată de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii”.

Ca să arate că încă stăpânește situația, președintele american a decretat un nou tarif general de 15% la nivel global, care este însă valabil doar 150 de zile.

Donald Trump: „Astăzi voi semna un ordin pentru a impune un tarif global de 10% în temeiul Secțiunii 122, peste tarifele noastre obișnuite deja percepute”.

Secțiunea 122 din Legea comerțului din 1974 îi permite președintelui să ia asemenea măsuri când este necesar pentru a remedia „deficitele mari și grave ale balanței de plăți a Statelor Unite”. Aceasta prevedere nu a fost niciodată invocată până acum, prin urmare, instanțele nu au avut ocazia să interpreteze textul acesteia.

În urma deciziei instanței supreme, Statele Unite s-ar putea confrunta cu obligaţia de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor. Suma ar reprezenta restituiri pentru tarife deja colectate de guvern din momentul în care Trump a introdus unilateral noile taxe, fără aprobarea Congresului.

Natasha Sarin, Yale Budget Lab Co-Founder: „Chiar dacă până la urmă se vor dispune rambursări, acestea nu vor ajunge la consumatori, ci la companii. Și de acestea depinde dacă, în cele din urmă, le vor trece și către consumatori”.

Mai multe companii au deja procese deschise pentru recuperarea sumelor, dar decizia Curţii Supreme nu clarifică dacă statul poate păstra banii încasaţi până acum.