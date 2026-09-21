În ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, la secțiile de votare s-au format cozi. Kremlinul vrea ca scrutinul să arate că rușii susțin războiul din Ucraina și să legitimeze acțiunile sale.

Alegerile nu au fost însă lipsite de probleme. Partidul Comunist, care critică unele politici ale guvernului, dar evită să-l atace pe Vladimir Putin, a anunțat că mai mulți dintre observatorii săi nu au fost lăsați să intre în secțiile de votare.

Partidul - care, potrivit observatorilor, face, de fapt, o opoziție de fațadă - a semnalat și alte probleme în desfășurarea alegerilor.

Maria Prusakova, membră a Partidului Comunist și a Dumei de Stat: „Așa se votează în 2026, lângă conducta de încălzire. Cine sunt ei? Cine ești tu? De ce votezi lângă conducta de încălzire, în loc să mergi la secția de votare? Uite, secția de votare este chiar acolo, la zece metri”.

La Moscova, unii alegători nu au primit buletine de vot pe hârtie și au fost îndrumați să voteze electronic. Mulți au refuzat, iar în fața secțiilor s-au format cozi. În același timp, sistemul de vot electronic a fost ținta unor atacuri cibernetice, potrivit Comisiei Electorale Centrale din Rusia.

Ella Pamfilova, șefa comisiei electorale din Rusia: „Din fericire, nu au existat atacuri cibernetice care să-și atingă scopul, în ciuda amplorii și intensității lor. Cu toate acestea, nivelul de amenințare este considerat foarte ridicat. Atacurile au fost lansate de grupuri foarte profesioniste și bine coordonate, care au folosit instrumente de inteligență artificială. Au fost atacatori sofisticați, care au folosit eficient inteligența artificială”.

Iar în partea ocupată a regiunii Donețk, oamenii au votat sub supravegherea soldaților ruși înarmați.

Ultima zi a scrutinului a fost marcată de cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei, de la începutul războiului.

Dronele ucrainene au vizat, între alte ținte, principala rafinărie care furnizează combustibil pentru capitala rusă și împrejurimile acesteia.

Au fost, de asemenea, distruse o baterie a apărării antiaeriene a Moscovei, dar și centre logistice de la marginea capitalei ruse. Una dintre drone a lovit un bloc de apartamente cu 21 de etaje, fără să facă victime printre locatari.

Analiști occidentali și jurnaliști ruși aflați în exil spun că momentul atacului masiv nu este întâmplător. Potrivit acestora, atacul le-a reamintit rușilor că războiul nu este o realitate îndepărtată, ci un conflict care le afectează tot mai mult viața de zi cu zi.

Vladimir Kara-Murza, activist politic și jurnalist: „Sprijinul popular copleșitor pentru războiul din Ucraina este un fals. A admis asta, indirect, chiar Kremlinul, blocând accesul la alegeri singurului partid cu agendă anti-război (partidul Iabloko, - Mărul). Regimul a înțeles că, dacă i s-ar fi permis să aibă candidați, Yabloko ar fi strâns milioane, zeci de milioane de voturi”.

Victoria partidului prezidențial Rusia Unită nu e pusă la îndoială. În schimb, prezența la vot este urmărită ca un posibil indicator al nemulțumirii populației față de război. Autoritățile au anunțat că, la închiderea urnelor, prezența la vot era de peste 56%. Pentru a încuraja participarea, autoritățile au folosit metode diverse, de la tombole cu apartamente și mașini drept premii, până la presiuni asupra alegătorilor.