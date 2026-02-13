Washingtonul a trimis la eveniment o amplă delegație de congresmeni, condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Toată lumea așteaptă cu interes și îngrijoare discursul lui Rubio de sâmbătă, după ce anul trecut vicepreședintele JD Vance a provocat un șoc, atacând democrațiile liberale europene.

”Lumea a intrat în epoca politicii bilei de demolare. Poate fi distrugerea creativă?”.

Prin acest spot de promovare, Conferința de Securitate de la Munchen își asumă deschis că este vorba despre o ediție în plină criză de încredere în relația transatlantică. Cooperarea, care a stat decenii la rând la temelia securității occidentale, a fost spulberată nu doar de autocrați precum Vladimir Putin și Jinping, ci și de administrația Trump.

Asta chiar dacă, înainte să plece spre Munchen, Marco Rubio le-a transmis europenilor un mesaj împăciuitor.

Marco Rubio, secretarul de stat american: ”Europa este importantă pentru noi. Suntem strâns legați de Europa. Viitorul nostru a fost mereu legat și va continua să fie așa. Așa că trebuie doar să discutăm despre cum va arăta acest viitor”.

Chiar dacă Marco Rubio este perceput drept o figură mai calmă și mai predictibilă decât Vance, și el vorbește despre „o nouă eră în geopolitică”.

Marco Rubio, secretarul de stat american: ”Lumea se schimbă foarte repede, chiar sub ochii noștri. Lumea veche a dispărut, în care și eu am crescut, și trăim într-o nouă eră în geopolitică, iar asta ne va cere tuturor să reexaminăm cum arată această realitate și ce rol vom juca în ea”.

”Europa să treacă de la discursuri și incantații la fapte”

”Christof Lang, RTL reporter: Ce poate și trebuie să facă Europa ca să-și recapete influența?

Wolfgang Ischinger, Chairman of the Munich Security Conference: Cei 27 de membri ai UE trebuie să semnaleze, în sfârșit, că Uniunea nu vrea să fie un pion în politica externă și de securitate, că nu vrem să fim în meniu, ci să stăm la masă și să avem un cuvânt de spus în luarea deciziilor. Pentru asta trebuie să vorbim într-un glas! Iar dacă asta nu e posibil, pentru că e mereu câte un partener care pune bețe-n roate, atunci s-ar impune discutat dacă n-ar trebui constituit un nucleu european, un cerc mai restrâns de țări care au concepții similare și care să inițieze renunțarea de regula unanimității. Europa ar trebui să transmită, de la Munchen, că se apucă serios de treabă pentru consolidarea politicii de înarmare, să treacă de la discursuri și... incantații la fapte!”.

Oana Țoiu, ministrul român de Externe: ”Aproape toată lumea care e aici vrea să avanseze pașii de încredere reciprocă, dar e clar că suntem în cu totul alt format decât cel care a definit relația cu SUA până acum. E important ca investiția și prezența SUA să continu, dar e clar că noi trebuie să avem o parte mai mare a acestui efort comun. În dreptul României asta înseamnă creștere treptată a bugetelor alocate pentru apărare, dar și revitalizarea industriei de apărare, astfel încât să avem mecanismele economice care să ne permită aceste investiții”.

Forumul anual de securitate a fost deschis de cancelarul german.

Friedrich Merz: ”China își revendică poziția de lider global. În viitorul previzibil, Beijingul ar putea ajunge la paritate cu SUA din punct de vedere militar. China exploatează sistematic dependența altora de ea și reinterpretează ordinea internațională în propriul interes. Dacă a existat o lume unipolară după căderea Zidului Berlinului, este de mult istorie. În orice caz, poziția Americii de lider este contestată. Și poate că deja și-a irosit șansa”.

Șeful diplomației americane își va susține discursul sâmbătă după-amiază.