"China este probabil ţara cu cel mai bun şi direct acces la conducerea rusă. Ne aşteptăm, sperăm şi îndemnăm cu tărie China să utilizeze acest canal", a declarat şeful guvernului norvegian presei după întâlnirea cu ministrul de externe chinez Wang Yi, la Oslo. Cea mai mare parte a discuţiei a fost dedicată Ucrainei, a indicat Stoere.

"Există un potenţial mai amplu de cooperare între Europa şi China, dar atât timp cât acest război continuă - şi China este un partener apropiat al Rusiei - aceasta reprezintă o limitare a respectivei oportunităţi", a adăugat el.

La rândul său, ministrul de externe norvegian, Espen Barth Eide, a declarat că dialogul cu China privind încetarea războiului a fost "constructiv şi promiţător".

"Nu sunt un purtător de cuvânt pentru China. Nu o să-i citez, dar există câteva indicii în ceea ce spun ei", a remarcat el, când a fost întrebat dacă China a dat de înţeles că ar contribui la aducerea Rusiei la masa negocierilor.

Oficialii norvegieni au spus că negocierile ar trebui să înceapă fără condiţii, cu un armistiţiu, pornind de la linia actuală a frontului.

"Asta este, în sine, o concesie majoră din partea Ucrainei. Este în interiorul teritoriului lor", a spus Stoere.

Wang a efectuat o vizită luni în Norvegia, în cadrul turneului său în ţări din nordul Europei care a cuprins de asemenea Danemarca, Suedia şi Finlanda.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că o soluţie la conflictul din Ucraina "este mai aproape decât realizează oamenii" şi că va aborda subiectul legat de Ucraina în cadrul discuţiilor care vor avea loc săptămâna aceasta în Turcia, la summitul NATO, notează Reuters.