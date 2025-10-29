Europa mizează pe tehnologie pentru evoluție, iar România se alătură strategiei, dar cu obiective semnificativ mai modeste

29-10-2025 | 13:03
Europa vrea să evolueze prin tehnologie. Pentru asta, Comisia Europeană a lansat strategia „Deceniul Digital al Europei”, cu obiective ambițioase pentru anul 2030.

Printre ele: 4 din 5 cetățeni europeni să aibă competențe digitale de bază – adică să poată măcar naviga online, să recunoască informațiile false, să folosească documente digitale, să trimită emailuri etc.

Se urmărește, de asemenea, ca rețeaua 5G să acopere întreaga Europă, administrațiile publice să fie complet digitalizate, iar tehnologii precum cloud-ul și inteligența artificială să devină obișnuință în mediul privat.

Pe scurt: să profităm, cu toții, din plin de avantajele tehnologiei.

Ca stat membru, România aderă la această strategie. Doar că țelurile asumate sunt mult mai modeste decât media europeană.

China a anunţat că preşedintele Xi Jinping urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump joi, în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în contextul unor tensiuni comerciale între cele două ţări.

 

