În Croația, flăcările au devastat un oraș de coastă. O persoană și-a pierdut viața, alte zeci au fost rănite, iar peste 1.000 de oameni au fost evacuați de urgență. Ministerul român de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru această țară, în special pentru zonele de coastă de la Marea Adriatică.

Scene desprinse parcă dintr-un film apocaliptic au fost surprinse în Omiš (OMIȘ), una dintre destinațiile turistice de pe coasta Croației. Un incendiu puternic a izbucnit la marginea orașului, în apropiere de Split. S-a extins cu repeziciune din cauza vântului puternic și a ajuns până în apropiere de centrul localității.

Slavko Kovacic, localnic: „Dintr-o dată m-am trezit cu foc uriaș în jur. Un cauciuc al mașinii a luat foc, am încercat să-l sting, dar s-a pornit un vânt puternic care a împrăștiat focul. Abia am reușit să-mi salvez mașina și am apucat să fug în ultimul moment.”

O localnică povestește că abia a scăpat din mijlocul flăcărilor.

Ljubica Ugljesic, localnică: „Incendiul se apropia și dintr-o parte, și din cealaltă, iar când m-am uitat sub capota mașinii, am văzut că ieșeau flăcări. Mașina mea ardea. Atunci a venit un polițist, striga la mine: «Lasă mașina! Lasă mașina! Du-te și urcă în cealaltă mașină!» Așa că mi-am abandonat mașina, m-am urcat într-o mașină de poliție, iar ei ne-au dus la stația pompierilor din Omiš.”

1.000 de oameni au fost evacuați. 194 de persoane, printre care și copii, au fost recuperate de salvatori din mare.

Slavko Tucakovic, comandantul brigăzii locale de pompieri din Omiš: „Flăcările, fumul, incendiul mistuiau practic tot ce le ieșea în cale. Din păcate, un număr mare de case au fost distruse și arse, la fel și numeroase mașini, aflate pe șosea, pe marginea drumului sau în fața locuințelor. Pagubele materiale suferite de oamenii noștri sunt uriașe, aproape imposibil de recuperat. La fel de grav este impactul asupra naturii și faunei sălbatice din această zonă. Vor fi necesari mulți ani pentru a repara toate aceste distrugeri.”

Bilanțul este tragic - o persoană și-a pierdut viața, iar alte 14 au fost transportate la spital. Șapte dintre răniți erau ieri dimineață în stare critică.

Andrej Plenkovic, prim-ministrul Croației: „Le suntem recunoscători pompierilor, atât voluntari, cât și profesioniști. Ceea ce au făcut aici a însemnat un efort și un sacrificiu supraomenesc. Faptul că au reușit să protejeze ceea ce au protejat este cu adevărat un miracol.”

Între timp, la câțiva kilometri distanță, în satul Borak, oamenii întorși acasă au găsit totul distrus. Locuințele și bunurile lor au fost mistuite complet de flăcări.

Zoran Baucic, locuitor din Borak: „O viață întreagă muncim pentru a construi ceva, pentru a realiza ceva în viață. Nu sunt un om care plânge, dar ceea ce s-a întâmplat îți întoarce stomacul pe dos. Este greu de privit.”

În peninsula grecească Halkidiki, incendiile de vegetație par să se fi domolit. Din cauza vâlvătăilor, cel puțin 20 de hoteluri, dar și mai multe locuințe au fost evacuate. Mai multe drumuri au fost închise sau au devenit greu accesibile.

Ionuț Popescu, turist român: „Incendiul a fost lângă noi, la o localitate alăturată, de vreo cinci-șase kilometri. Într-adevăr, era un nor de fum peste deal, patrulează încontinuu avioanele care udă zona. Sunt patru avioane care udă încontinuu. Sunt destule mașini cu numere de România în parcare, zonele sunt uscate, nu plouă des, vegetația este joasă, care arde foarte ușor. Este pericolul destul de mare să ardă.”

În Germania, un incendiu de vegetație a cuprins aproape 300 de hectare de pădure în landul Renania de Nord-Westfalia. Aproximativ 1.800 de locuitori ai unui sat au fost evacuați. La operațiuni au fost mobilizate elicoptere, autobuze și chiar blindate ale armatei. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de muniția rămasă neexplodată din al Doilea Război Mondial.

În Franța, continuă să izbucnească incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate. Un focar apărut joi într-o pădure din Gasconia a devastat peste 1.100 de hectare. E al cincilea val de caniculă din acest an pentru francezi. Peste 80 de departamente sunt sub cod portocaliu de căldură extremă. La Paris, termometrele au arătat vineri la 39 de grade Celsius. Meteorologii anunță totuși o scădere treptată a temperaturilor în vestul țării, în zilele următoare.