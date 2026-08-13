Ministrul japonez de externe Toshimitsu Motegi a protestat faţă de eveniment, notează Agerpres.

După cel de-al doilea război mondial, Japonia şi URSS nu au încheiat un tratat de pace, în special din cauza disputei teritoriale privind insulele situate în apropiere de insula Hokkaido, cea mai nordică din cele patru componente principale ale arhipelagului nipon. Putin a apărut în imagini televizate din insula Iturup (numită de japonezi Etorofu) unde a vizitat o fabrică de prelucrare a peştelui şi a discutat amical cu un grup de localnici. „Ce vreme plăcută aveţi aici, ca într-o staţiune!” a spus preşedintele; o femeie i-a replicat: „Credeam că dumneavoastră aţi aranjat asta!”.

Kurilele au în prezent o populaţie de 20.000 de cetăţeni ruşi; pe lângă poziţia strategică a arhipelagului, sunt importante şi resursele naturale - aur, argint şi zone de pescuit bogate. URSS a ocupat insulele după ce în cel de-al Doilea Război Mondial a declarat război Japoniei abia în 8 august 1945, după lansarea bombei atomice americane la Hiroshima şi cu numai şase zile înainte de încetarea oficială a conflictului.

Fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev a făcut două vizite în Kurile - în 2010, în timpul mandatului la Kremlin ca înlocuitor al lui Putin şi în 2019 ca şef al guvernului de la Moscova, provocând iritare la Tokyo.

După 2022, când Rusia a invadat Ucraina, Japonia a devenit mai vehementă în contestarea ocupaţiei ruse, succesoare a celei sovietice. Motegi a declarat acum că „teritoriile de nord, inclusiv Etorofu, sunt un teritoriu inerent al Japoniei, atât istoric cât şi conform legislaţiei internaţionale” şi a adăugat că „Japonia protestează vehement împotriva acestei vizite”.